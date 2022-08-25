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Гучний скандал: в ООН "прирівняли" Україну до Росії після удару в Чаплиному

25 серпня 2022, 19:24

Всі сторони без винятку повинні сумлінно дотримуватися своїх зобов'язань, заявили в ООН.

ООН, Чапліно, удар по Чапліно
Деніз Браун / ukraine.un.org, скріншот

В Організації Об'єднаних Націй (ООН) відреагували на російський військовий злочин у Чаплиному закликом до Росії та України дотримуватися міжнародного права.

"Я вражена ударами, в результаті яких вчора загинули і отримали поранення цивільні жителі поблизу залізничної станції Чаплине в Центральній Україні. При ударі загинули діти. І загинули там, де вони повинні бути в безпеці - вдома або подорожуючи з сім'ями", - заявила гуманітарний координатор ООН Деніз Браун.

За її словами, вчора під час інших ударів по Україні теж гинули мирні жителі.

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В останні дні про інтенсивні обстріли повідомлялося в прифронтових містах, зокрема, в Нікополі та Зеленодольську в Дніпропетровській області.

"Всі сторони без винятку повинні сумлінно дотримуватися своїх зобов'язань з міжнародного гуманітарного права і постійно забезпечувати, щоб громадяни були захищені, їхні будинки залишалися неушкодженими, а необхідні послуги не припинялися", - додала Браун.

Ракетний удар окупантів по Чаплиному

Нагадаємо, 24 серпня окупанти завдали ракетного удару по залізничній станції селища Чаплине Дніпропетровської області. Удар був нанесений прямо по вагонах, в яких знаходилися люди.

Пізніше президент України Володимир Зеленський у відеозверненні повідомив, що п'ятеро людей в результаті удару згоріли в машині, яка стояла неподалік від станції. Також загинув 11-річний підліток - російська ракета зруйнувала його будинок.

Внаслідок ракетного удару російських загарбників по селищу Чаплине в Дніпропетровській області в середу, 24 серпня, загинули 25 осіб.

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