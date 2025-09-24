Рус
"Хрещатик схожий на кладовище": у Києві блогер порівняв хвилину мовчання з "показухою"

Юрій Берендій
24 вересня 2025, 22:44
Блогер опинився у центрі скандалу після образливих слів про хвилину мовчання на Хрещатику, ситуація завершилась профілактичною розмовою з СБУ.
Блогер потрапив у скандал через реакцію на хвилину мовчання / Колаж Главред, фото: скріншоти з відео

Про що йдеться у матеріалі:

  • Блогер Артур Пономарьов потрапив у скандал через заяви щодо хвилини мовчання на Хрещатику
  • СБУ провела з ним профілактичну роботу, блогер записав вибачення

У Києві чоловік обурився тим, що під час хвилини мовчання у центрі міста зупиняють рух транспорту, назвавши Хрещатик "кладовищем". Відповідне відео з’явилося в Instagram блогера Артура Пономарьова, однак згодом було видалено.

"Тепер хвилина мовчання на Хрещатику буде – "обязаловка". Що можу сказати: мало того, що Хрещатик перетворили на меморіальний комплекс – більше схожий на кладовище, так ще й хочуть, щоб люди о 9:00 кожен ранок зупинялися, займалися показухою. Як це заведено на заході України – тепер вже у Києві хочуть зробити те саме. Найсмішніше, що є люди, які підтримують цю історію (зупинку руху транспорту о 9:00. – ред.)", – заявив на відео чоловік.

Дивіться відео скандальної заяви блогера:

/ Фото: скріншот

У мережі також згадали, що раніше він критикував книгарню "Сенс" та навіть звертався до омбудсмена через табличку на вході "нєльзя говоріть по-рускі", яка його сильно обурила.

Після хвилі критики Пономарьов опублікував новий ролик, де пояснив, що його неправильно зрозуміли, й наголосив, що мав на увазі потребу щоденної хвилини мовчання, але не о 9:00.

"У даному випадку я мав на увазі і те, що не потрібно вшановувати пам'ять загиблих воїнів. Їх, безумовно, потрібно вшановувати, потрібно пам'ятати про всіх тих, хто віддав своє життя за Україну, здоров'я, час, сили і так далі. І я також, природно, підтримую ЗСУ, Україну в цій війні, в цій несправедливій війні, яку розпочала Російська Федерація. Тому мій посил був до того, що потрібно не о 9 ранку це все робити, а кожен день", - виправдовувався він.

Згодом, після візиту співробітників СБУ, блогер записав відео з вибаченнями. У відео Пономарьов визнав, що його попередні висловлювання могли образити людей, і перепросив перед військовими та тими, хто втратив близьких у війні. Він також подякував Службі безпеки України за проведену розмову.

Дивіться відео з вибаченнями блогера:

"Друзі. Хочу вибачитися за моє вчорашнє відео на рахунок хвилини мовчання. Мені дуже шкода, що я когось образив, не мав на меті такого. Тому вибачте всі військові й ті, хто втратив когось на цій війні. Мені велике вибачення. Також дякую Службі безпеки України, що приїхали поговорити зі мною", — сказав чоловік.

Згодом у своєму Instagram блогер підтвердив, що справді мав профілактичну бесіду з представниками СБУ, під час якої йому поставили всі необхідні запитання та разом записали відео з вибаченнями. Він зазначив, що зараз працює над виправленням власних помилок і чекає на офіційне рішення СБУ щодо оцінки його дій.

"Отже, приїжджали до мене співробітники служби безпеки. Провели зі мною профілактичну бесіду. Також ми записали відео з вибаченнями. Посадили мені питання, що їх цікавлять. Я зараз працюю над помилками. Ну, зрозуміло, що так швидко це все не відбувається в процесі. І чекаємо відповіді від служби безпеки щодо кваліфікації моїх дій", - резюмував Пономарьов.

Дивіться відео заяви Пономарьова:

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у Черкасах вибухнув скандал навколо керівниці танцювального гуртка при школі №20. Вона зібрала з батьків понад мільйон гривень на поїздку дітей до Грузії, однак замість організації подорожі витратила всі кошти на азартні ігри. За інформацією видання 18000, жінка очолила колектив восени 2024 року, а 30 травня 2025-го була звільнена. Коли стало відомо, що поїздка зірвалася, обурені батьки звернулися до поліції та журналістів.

Тим часом Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів ініціювала звільнення заступника керівника Спеціалізованої екологічної прокуратури Олександра Малєєва після резонансного ефіру одного з телешоу. Його дружина у програмі "Супермама" показала будинок на Київщині, оренда якого коштує близько $3 тисяч, але ця інформація не була вказана у декларації чиновника. До того ж колишня дружина прокурора також з’явилася у шоу, де розповіла, що Малєєв оплачує їй орендовану квартиру за 15 тис. грн та щомісячно надає 30 тис. грн фінансової підтримки, повідомляє "Слідство.Інфо".

Про джерело: СБУ

Служба безпеки України (СБУ; укр. Служба безпеки України, СБУ) - правоохоронний орган спеціального призначення, що забезпечує державну безпеку України. Підпорядкована Президенту України, повідомляє "Вікіпедія".

