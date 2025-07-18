Тренер зібрала мільйон в батьків і 'здула' в казино: Черкаси вибухнули скандалом

Правоохоронці вже взялися за справу та відкрили провадження за фактом розтрати.

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Скандал із танцювальним гуртком у Черкасах / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

У чому суть скандалу:

Тренерка зібрала з батьків понад 1,35 млн грн і програла всі гроші в казино

Поліція відкрила кримінальне провадження через привласнення коштів

У Черкасах розгорівся скандал довкола керівниці танцювального гуртка, яка зібрала з батьків понад мільйон гривень на поїздку дітей до Грузії, але замість того витратила всі гроші на азартні ігри. Йдеться про гурток, який працював при школі №20. За даними видання 18000, тренерка очолювала колектив із осені 2024 року і була звільнена 30 травня 2025-го.

Коли з'ясувалося, що поїздка зірвана, батьки звернулися до поліції та журналістів.

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Як розповіла одна з матерів, яка побажала залишитись неназваною, у лютому діти виграли гран-прі на міжнародний конкурс у Батумі. Організацією подорожі взялася займатись сама керівниця гуртка, запросивши по 550–600 євро з кожного учасника.

Збір стартував у березні. Кошти передавали як готівкою, так і на банківську картку. Загалом вдалося зібрати приблизно 1,35 мільйона гривень.

Спершу планувалося, що змагання відбудуться 10-17 липня, але пізніше тренерка запевнила батьків, що дати змінилися на 20-27 липня. Проте, навіть за кілька днів до від’їзду, вона так і не надала квитків - лише бронювання автобуса, пояснюючи це "проблемами".

"В цю суботу моя сестричка (13 років) мала летіти в Грузію від черкаської школи №20 з дітьми на фестиваль танців. Вона дуже мріяла, ви не уявляєте на скільки, а батьки дуже багато працювали, щоб собі це дозволити. Зібралась велика група дітей і батьків, хтось збирався їхати цілою сім'єю, загалом грошей скинули 1 мільйон 350 тис грн... Тренерка, яка організовувала і мала везти всі гроші програла в казино. Абсолютно. Всі. Гроші.Моя сестра з розбитою мрією і розчаруванням в людях. Батьки неймовірно злі і без грошей. Заява в поліцію - написана. Пишу це, бо є враження, що школа хоче уникнути репутаційних ризиків. В особі директорки, яка заявляє, що тренерку звільнено ще 30-го травня 2025, але чому тоді ця особа продовжувала вести заняття ще два місяці літа?", - розповідають очевидці в соцмережах.

Коли обурені батьки вирушили до тренерки додому, вона визнала, що програла всі гроші в казино. Коментарів для журналістів вона не надала, не відповідаючи на дзвінки.

У міській раді наголосили, що школа №20 не має жодного стосунку до цієї ініціативи. Заступниця міського голови Анастасія Чубіна пояснила:

"Це винятково приватна поїздка, яку організовувала керівниця гуртка. У цій поїздці мали брати участь як діти, так і батьки. Наскільки відомо, постраждалі звернулися до поліції. Школа офіційно оприлюднить свою позицію згодом".

У Facebook-групі школи також оприлюднили офіційну заяву, згідно з якою адміністрація не мала жодного відношення до організації поїздки:

"Поїздка носила приватний характер, адміністрація школи не володіла інформацією щодо її організації та підготовки. Особа, яка організовувала дану поїздку, працювала протягом навчального року за сумісництвом та була звільнена з посади хореографа 30 травня 2025 року".

У школі зазначили, що поїздка була приватною / фото: скрін Facebook - Черкаська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 20

У школі сподіваються, що розслідування завершиться справедливо і винна особа понесе відповідальність.

Поліція Черкаської області підтвердила відкриття кримінального провадження. Як повідомила речниця Зоя Вовк, наразі тривають слідчі дії.

Обмеження діяльності онлайн-казино в Україні - що відомо

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, український військовослужбовець Павло Петриченко виступив з важливою ініціативою, створивши петицію про обмеження роботи онлайн-казино на період дії воєнного стану. Ця пропозиція швидко знайшла підтримку серед українців: менш ніж за добу петиція набрала понад 26 тисяч підписів, значно перевищивши необхідний мінімум у 25 тисяч.

Вже 29 березня, у відповідь на петицію, Президент України Володимир Зеленський доручив відповідним органам – СБУ, Держспецзв'язку, Мінцифрі та РНБО – зібрати необхідну аналітику та запропонувати рішення щодо цього питання.

Проте, на жаль, український воїн Павло Петриченко, який був молодшим сержантом 59-ї окремої мотопіхотної бригади, трагічно загинув на фронті, захищаючи Україну. Це сталося ввечері 15 квітня.

Президент Зеленський висловив глибокі співчуття з приводу втрати. І у суботу, 20 квітня,у відповідь на негативні наслідки функціонування онлайн-казино увів в дію рішення РНБО щодо "Щодо протидії негативним наслідкам функціонування азартних ігор в мережі Інтернет".

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