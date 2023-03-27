Кремлівський маніяк хоче "напаскудити" Україні: журналіст назвав мету "печерної людожерні" РФ

У РФ впевнені, що не можуть програти, тому що Росія – ядерна держава, пояснив Олександр Сотник.

Олександр Сотник назвав мету Володимира Путіна по Україні / Колаж фото УНІАН

У питанні продовження війни проти України кремлівська верхівка не орієнтується на раціональні чинники, заявив головний редактор каналу Sotnik-TV, журналіст, письменник і публіцист Олександр Сотник.

"У Кремлі і в печері, як я називаю ра**истсько-фашистську федерацію, раціо немає – там одне суцільне емоційне зігування і якісь ірраціональні установки. Там впевнені, що не можуть програти, бо Росія – ядерна держава. Але якщо Росія застосує ядерну зброю, програють всі! І Росія програє, з усіма іншими, але все одно програє", — заявив він в ході чату в Главреді.

Російські окупанти думають, що, якщо Україну не можна перемогти, значить, "треба їй просто напаскудити, знищити її, зіпсувати їй життя, завдати такої шкоди, яка б зробила її існування болісним", говорить журналіст.

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"Тому в області раціо тут відповідей немає. Це як осоружний чоловік, з яким давним-давно трапилося розлучення, а він каже: "Ні, я тебе все одно зі світу зживу. Якщо ти зі мною не будеш, я тебе вб'ю". Саме так, як маніяк, поводиться ця печера, ця людожерня", — додав Сотник.

Раніше Сотник заявив про те, що війна в Україні може завершитися до середини осені 2023 року. Але в України буде дуже важливе завдання - після виходу українських військових на кордони 1991 року "зафіксувати" це належним чином.

Він зазначає, що одна з причин можливого швидкого завершення війни полягає в тому, що США будуть надавати допомогу і робити все можливе для цього.

Разом з тим він вважає, що російський диктатор Володимир Путін не відмовиться від своєї ідеї захопити Україну, тому що він психічно хворий і вбив собі в голову, що це "його місія". Глава Кремля вважає себе "історичною особистістю", пояснив Сотник.

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