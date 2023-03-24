"Наступників бути не може": Сотник у фарбах описав післявоєнну Росію без Путіна

У Путіна не може бути наступників, тому що Росія як така розпадеться, вважає письменник.

Сотник у фарбах описав післявоєнну Росію без Путіна / скріншот YouTube

Засновник російської терористичної організації ПВК "Вагнер" Євген Пригожин не стане наступником диктатора Володимира Путіна. Більш того, у РФ не буде правителя після поразки у війні, заявив головний редактор каналу Sotnik-TV, журналіст, письменник, публіцист Олександр Сотник.

Під час чату на Главреді він зазначив, що у Путіна не може бути наступників, тому що Росія як така розпадеться.

"Путін - один-єдиний, він один такий унікум. Великий плішивець, яких не було в історії", - заявив Сотник.

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Також він підкреслив, що післявоєнна Росія буде оповита боротьбою за владу.

Хто такий Олександр Сотник Олександр Сотник (творче ім'я – Саша Сотник) - письменник, публіцист, автор-виконавець пісень, диктор радіо і телебачення, блогер. Творець і автор каналу Sotnik-TV. Виступає з жорсткою критикою російської влади. 11 березня 2010 підписався під зверненням "Путін повинен піти". Під час російсько-української війни неодноразово виступав із засудженням російської збройної агресії проти України, пише Вікіпедія.

"Корона цієї імперії буде валятися на бруківці і буде нафіг нікому не потрібна. Там буде таке бурління процесу розпаду, що наступників бути не може. Там просто буде хтось, хто буде захоплювати владу в Московії, штурмувати ворота Кремля, дербанити Грановиту палату, розтягувати Третьяковку з кувалдами. Це все, на що здатні волосатики", - пояснив письменник.

Нагадаємо, нещодавно генерал СЗР, який нібито веде колишній генерал Служби зовнішньої розвідки заявив, що російські еліти активно зайнялися пошуком наступника Володимира Путіна. Це відбувається на тлі провалів на фронті і погіршення стану здоров'я господаря Кремля. Переважна більшість в елітах розуміє, що виграти війну в Україні неможливо.

Раніше військовий аналітик і письменник Стів Стразерс заявив, що є кілька кандидатів на місце президента РФ у разі смерті диктатора Володимира Путіна. Він не виключив, що в разі смерті Путіна його потенційними наступниками можуть бути Сергій Іванов, колишній міністр оборони, і екс-прем'єр Росії Дмитро Медведєв, який довгий час вважався близькою довіреною особою Путіна.

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