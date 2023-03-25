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"Закінчаться солдати – накаже народжувати": психічно хворий Путін не відмовиться від України – Сотник

25 березня 2023, 04:30
Путін – хвора людина. Він вважає себе "історичною особистістю, яка має місію", і від цієї ідеї фікс він не відмовиться ніколи.
Владимир Путин, Александр Сотник
Путін – психічно хворий, він не відмовиться від ідеї захопити Україну, каже журналіст/ сайт Кремля, Facebook Сотник

Російський диктатор Володимир Путін не відмовиться від своєї ідеї захопити Україну, тому що він психічно хворий і вбив собі у голову, що це "його місія".

Глава Кремля вважає себе "історичною особистістю". Про це сказав головний редактор каналу Sotnik-TV, журналіст, письменник, публіцист Олександр Сотник під час чату на Главреді.

"Горбатого могила виправить. Путін не відмовиться від свого початкового задуму – він хворий Україною. Він відчуває себе історичною особистістю, яка повинна об'єднати Русь Білу, Русь Малу, Русь Велику і Русь Нову. Він – хвора людина, реально психічно хворий", – зазначає Сотник.

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За словами журналіста, це у Путіна ідея фікс, і він від цієї ідеї не відмовиться ніколи, навіть якщо у нього закінчуватимуться військові сили.

"Йому скажуть: "Володимир Володимирович, у вас солдати закінчилися". Він дасть наказ: "Усім народжувати! Щоб завтра до 12 години були готові новобранці!". Він ненормальний", – наголосив Сотник.

Можливість усунення Путіна в РФ

Раніше Олександр Сотник зазначав, що російське оточення боїться здавати главу країни-агресора Володимира Путіна під суд, тому що диктатор може потягти "на дно" всю еліту за собою. Він не виключає, що російські еліти можуть вбити Путіна, щоб той взагалі не дожив до Гааги. Сотник навіть розповів про чутки про "усунення двійників Путіна". За його даними, наказ особисто віддавав диктатор.

Російський адвокат і правозахисник Микола Полозов висловив думку, що еліти РФ навіть після видачі Міжнародним кримінальним судом ордера на арешт російського диктатора Володимира Путіна ще не готові здати главу Кремля. Зараз Путін є фігурою, яка влаштовує практично усіх представників російської еліти. Якщо його приберуть, це означатиме руйнування вертикалі влади і може призвести до громадянської війни у Росії.

Раніше політичний експерт, керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок висловив думку, що очільник Китаю може вже знати, хто опиниться на місці російського диктатора Володимира Путіна. Диктатора РФ може замінити на посаді Патрушев або Мішустін, при цьому саме з Михайлом Мішустіним зустрічався китайський президент Сі Цзіньпін.

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