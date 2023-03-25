Режим Путіна впаде після того, як ЗСУ візьмуть Крим - Сотник

Дії директора країни-агресора Путіна - буря в склянці води, історично він вже зазнав поразки, вважає журналіст Олександр Сотник.

Падіння режиму Путіна ми побачимо вже цього року - Сотник / Колаж скріншот YouTube, Главред

Глава Кремля Володимир Путін імітує активну діяльність, проте він вже зазнав поразки. Звільнення армією України окупованого Криму змусить обрушитися його архітектуру влади. Все відбудеться вже в поточному році. Про це заявив журналіст, публіцист і письменник Олександр Сотник.

У чаті на Главреде він розповів про те, що конструкцію влади в країні-окупанті Росії змусить обрушитися звільнення силами оборони України захопленого Криму.

За словами письменника, Путін намагається імітувати бурхливу діяльність, але насправді він вже програв. Крах його влади відбудеться вже в цьому році.

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"Взяття ЗСУ Криму – це те, що змусить обрушитися цю конструкцію. Зараз, як я вже сказав, Путін імітує активну життєдіяльність. Він намагається цементувати цю конструкцію і своєю активністю, і тим, що він від своїх цілей не відмовиться. Але це все буря в склянці води. Історично він уже програв. Тому такий помах крил метелика або падіння кісточки, що викликає принцип доміно, – це справа часу. Причому не такого вже довгого – ми все це побачимо вже цього року", - підкреслив Олександр Сотник.

Дивіться чат з Олександром Сотником на Главреді

Повернення Криму в Україну

У Головному управлінні розвідки Міноборони України раніше заявили, що армія збирається звільнити захоплений Росією Крим. За даними розвідників, на півострові серйозно змінилися настрої. Після злочинів російських окупантів в Україні свою політичну позицію поміняли навіть ті, хто підтримував режим Путіна.

Колишній командувач Сухопутними військами США в Європі Бен Ходжес вважає, що ЗСУ можуть звільнити Кримський півострів до кінця літа. За його словами, для реалізації операції силам оборони України потрібна далекобійна зброя.

Військовий експерт Роман Світан вважає, що в армії України буде два сценарії звільнення Криму. Перший передбачає знищення військових об'єктів РФ на півострові за допомогою далекобійної зброї та з подальшим оточенням окупаційних військ. Другий - фронтальний Захід ЗСУ в Крим. Перший варіант є кращим, оскільки за другого півострів може стати другим Донбасом.

Війна Росії проти України: