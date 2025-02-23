Росія "крихка зсередини": названо шанс на перемогу України у війні

Фактор наявності ядерної зброї навряд чи стане запобіжником від можливої громадянської війни, вважає Володимир Горбач.

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Україна отримає шанс на перемогу, якщо в Росії відбудеться внутрішня дестабілізація - Горбач / Главред

Що розповів Горбач:

Росія крихка зсередини

Система в РФ залежить від однієї людини

Дестабілізація в РФ, можливо, стане шансом України на перемогу

Росія має певні руйнівні ресурси, але вона крихка зсередини. Система побудована так, що якщо щось відбувається з тим, хто на верхівці, руйнується вся структура влади. Дестабілізація ситуації через поразку у війні та громадянська війна на території країни-агресора, можливо, дадуть Україні шанс на перемогу. Про це заявив виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії Володимир Горбач.

Під час чату на Главреді він розповів про те, що стійкість системи залежить виключно від стабільності людини, яка на верхівці всієї піраміди.

"Росія як така, а особливо за президентства Путіна, вдає з себе могутню силу. Вона справді володіє певними руйнівними ресурсами і справді здатна мобілізувати своє населення на війну через використання цих ресурсів, передусім фінансових. Але вона є крихкою зсередини. Росія є імперією за принципом устрою, а вразлива точка – це сам імператор. Якщо щось стається з самим імператором, уся структура, вся піраміда перестає бути керованою, бо починається боротьба за те, хто забереться нагору, на вершину піраміди. І на це йде час: місяці, роки, а інколи навіть десятиліття", - пояснив Горбач.

За його словами, Росія тендітна зсередини, і якщо трапиться поразка в зовнішній війні, не виключена війна всередині країни, і це стане шансом України на перемогу.

Дивіться чат на Главреді з Володимиром Горбачем:

"Тобто Росія крихка всередині. І якщо цей злам відбудеться через поразку в зовнішній війні, це буде ознакою того, що не такі росіяни всесильні, як вони уявляють самі і говорять нам, намагаючись переконати через свою пропаганду у всемогутності Росії і її непереможності через ядерність. Ну то й що, що Росія ядерна? Якщо там буде громадянська війна, хто зважатиме на те, ядерна вона чи ні? Будуть воювати, і все. І це стане їхньою слабкістю, коли деструкція і насильство перекинеться всередину російської системи.

Власне, в цьому і полягає наш шанс на перемогу. Він не є гарантованим для нас і не є дуже ймовірним у найближчій перспективі, але він є імовірним. Я би не відкидав цей варіант, бо ми живемо в час, коли можливо практично все", - підкреслив Володимир Горбач.

Хто такий Володимир Горбач Володимир Горбач - виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії, політичний аналітик Інституту Євро-Атлантичного співробітництва, експерт з питань зовнішньої та внутрішньої політики України. Автор більше 75 публікацій в українських і закордонних виданнях на тему зовнішньої і внутрішньої політики України, в тому числі — виборчих стратегій і виборчих технологій, пише Вікіпедія.

Чи буде розпад Росії - прогнози аналітиків для Главреда:

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