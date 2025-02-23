Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Росія "крихка зсередини": названо шанс на перемогу України у війні

Андрій Ганчук
23 лютого 2025, 11:10
199
Фактор наявності ядерної зброї навряд чи стане запобіжником від можливої громадянської війни, вважає Володимир Горбач.
Володимир Горбач, допомога США
Україна отримає шанс на перемогу, якщо в Росії відбудеться внутрішня дестабілізація - Горбач / Главред

Що розповів Горбач:

  • Росія крихка зсередини
  • Система в РФ залежить від однієї людини
  • Дестабілізація в РФ, можливо, стане шансом України на перемогу

Росія має певні руйнівні ресурси, але вона крихка зсередини. Система побудована так, що якщо щось відбувається з тим, хто на верхівці, руйнується вся структура влади. Дестабілізація ситуації через поразку у війні та громадянська війна на території країни-агресора, можливо, дадуть Україні шанс на перемогу. Про це заявив виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії Володимир Горбач.

Під час чату на Главреді він розповів про те, що стійкість системи залежить виключно від стабільності людини, яка на верхівці всієї піраміди.

"Росія як така, а особливо за президентства Путіна, вдає з себе могутню силу. Вона справді володіє певними руйнівними ресурсами і справді здатна мобілізувати своє населення на війну через використання цих ресурсів, передусім фінансових. Але вона є крихкою зсередини. Росія є імперією за принципом устрою, а вразлива точка – це сам імператор. Якщо щось стається з самим імператором, уся структура, вся піраміда перестає бути керованою, бо починається боротьба за те, хто забереться нагору, на вершину піраміди. І на це йде час: місяці, роки, а інколи навіть десятиліття", - пояснив Горбач.

За його словами, Росія тендітна зсередини, і якщо трапиться поразка в зовнішній війні, не виключена війна всередині країни, і це стане шансом України на перемогу.

Дивіться чат на Главреді з Володимиром Горбачем:

"Тобто Росія крихка всередині. І якщо цей злам відбудеться через поразку в зовнішній війні, це буде ознакою того, що не такі росіяни всесильні, як вони уявляють самі і говорять нам, намагаючись переконати через свою пропаганду у всемогутності Росії і її непереможності через ядерність. Ну то й що, що Росія ядерна? Якщо там буде громадянська війна, хто зважатиме на те, ядерна вона чи ні? Будуть воювати, і все. І це стане їхньою слабкістю, коли деструкція і насильство перекинеться всередину російської системи.

Власне, в цьому і полягає наш шанс на перемогу. Він не є гарантованим для нас і не є дуже ймовірним у найближчій перспективі, але він є імовірним. Я би не відкидав цей варіант, бо ми живемо в час, коли можливо практично все", - підкреслив Володимир Горбач.

Хто такий Володимир Горбач

Володимир Горбач - виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії, політичний аналітик Інституту Євро-Атлантичного співробітництва, експерт з питань зовнішньої та внутрішньої політики України. Автор більше 75 публікацій в українських і закордонних виданнях на тему зовнішньої і внутрішньої політики України, в тому числі — виборчих стратегій і виборчих технологій, пише Вікіпедія.

Чи буде розпад Росії - прогнози аналітиків для Главреда:

Як повідомляв Главред, нардеп, історик, колишній директор Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович раніше говорив, що розвал Росії є ймовірним сценарієм. Але якщо розпад буде неконтрольованим, з'явиться ризик ядерного тероризму.

Історія циклічна, а РФ здатна повторити долю Радянського Союзу, припустив колишній заступник голови Служби безпеки України, генерал-майор запасу Віктор Ягун. На думку аналітика, Росія тріщатиме по швах через внутрішні протиріччя.

Процес розпаду Росії може початися раніше, ніж очікувалося, вважає колишній голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації, екс-заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Георгій Тука. За його словами, до такої ситуації можуть призвести проблеми в економіці. Втім, поки що складно сказати, в якому саме регіоні почнуться резонансні події.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Володимир Горбач війна Росії та України громадянська війна в Росії
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
"Морози ще затримаються": синоптики прогнозують холодне 24 лютого

"Морози ще затримаються": синоптики прогнозують холодне 24 лютого

13:22Синоптик
Майже на 15% за два місяці: ціна на популярний продукт в Україні різко "злетить"

Майже на 15% за два місяці: ціна на популярний продукт в Україні різко "злетить"

12:54Економіка
Плани Трампа щодо завершення війни в Україні: у Китаї зробили заяву

Плани Трампа щодо завершення війни в Україні: у Китаї зробили заяву

12:30Світ
Реклама

Популярне

Більше
Штраф у 16 000 гривень: водіїв України почали наказувати за дивне порушення

Штраф у 16 000 гривень: водіїв України почали наказувати за дивне порушення

Загадка для найрозумніших: де 3 відмінності між зображеннями чоловіка

Загадка для найрозумніших: де 3 відмінності між зображеннями чоловіка

Накриє весняна погода: стала відома точна дата потепління в Україні

Накриє весняна погода: стала відома точна дата потепління в Україні

Китайський гороскоп на сьогодні 23 лютого: Тиграм - суперечки, Свиням - стрес

Китайський гороскоп на сьогодні 23 лютого: Тиграм - суперечки, Свиням - стрес

Путін може "закрити СВО" цього понеділка: що буде з бойовими діями

Путін може "закрити СВО" цього понеділка: що буде з бойовими діями

Останні новини

13:22

"Морози ще затримаються": синоптики прогнозують холодне 24 лютого

12:54

Майже на 15% за два місяці: ціна на популярний продукт в Україні різко "злетить"

12:51

Мама трьох дітей Катя Осадча зізналася, чи буде четверта

12:30

Плани Трампа щодо завершення війни в Україні: у Китаї зробили заяву

11:49

Китайський гороскоп на завтра 24 лютого: Кроликам - конфлікт, Козлам - помста

Сотник: Трамп і Путін задумали поділ Європи, Україна – останній форпостСотник: Трамп і Путін задумали поділ Європи, Україна – останній форпост
11:48

24 лютого: початок Масляної, день ангела і що не можна робити

11:32

Рекорд з початку війни: Зеленський розкрив деталі масованого удару РФ по Україні

11:10

Росія "крихка зсередини": названо шанс на перемогу України у війніВідео

11:03

Любовний гороскоп на тиждень з 24 лютого по 2 березня

Реклама
10:51

РФ уповільнює наступ, але зміцнює позиції за допомогою Трампа - The Telegraph

09:57

У Зеленського зробили прогноз про угоду зі США щодо рідкоземельних металів

09:43

Британія і Франція готуються до розміщення військ в Україні: WSJ розкрив деталі

09:35

Фінансовий гороскоп на тиждень з 24 лютого по 2 березня

09:14

Трамп, "мінімізація збитків" і нова субʼєктністьПогляд

09:06

Гороскоп на тиждень з 24 лютого по 2 березня: Ракам - оновлення, Левам - успіх

09:05

У Трампа пішли на поступки: у США розкрили дві умови угоди щодо копалин

08:53

Російські дрони атакували вночі Київ, будинки та машини горіли в трьох районах

08:52

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 23 лютого (оновлюється)

08:38

Карта Deep State онлайн за 23 лютого що відбувається на фронті (оновлюється)

07:34

"Наступного тижня": у Трампа назвали несподіваний термін закінчення війни

Реклама
06:05

Тектонічні зсуви геополітики: чому старим правилам настав кінецьПогляд

05:30

Ребус для тих, у кого чудовий зір: треба за 5 секунд знайти цифру 23

05:00

Жінка почула тріск, а через хвилину була здивована тим, що "влетіло" в спальню

04:35

Що означає слово "кількаро": не всі зможуть пояснити правильне значенняВідео

03:30

Водії можуть втратити права через відсутність одного предмета в авто

01:04

Знають далеко не всі: які функції виконують незрозумілі кнопки на пульті

22 лютого, субота
23:40

Росія атакувала Україну ракетами і БпЛА: є жертва і постраждаліВідео

23:12

Чи вдарить 24 лютого РФ "Орєшніком": з'явився прогноз штучного інтелекту

23:01

Ціни рвонуть вгору вже у березні: в Україні подорожчає дуже популярний продукт

22:07

Україна передала США варіант угоди щодо копалин: в ЗМІ розкрили деталі

22:02

Штраф у 16 000 гривень: водіїв України почали наказувати за дивне порушення

21:46

Про що оголосить Путін 24 лютогоПогляд

21:45

Путін може "закрити СВО" цього понеділка: що буде з бойовими діями

21:00

"Путін планує забрати не тільки Україну": які ще три країни хоче собі РФ

20:40

Худюща Катерина Варнава назвала свій діагноз

20:38

Росія спробує розкачати протести. СБУ вже попередила про наслідки для учасників, - експерт

20:38

Другий раунд переговорів між США і РФ скоро стартує: Трамп назвав місце і дату

19:58

Ціни "злетять" до 5%: у березні декілька овочів "вдарять по кишені" українців

19:44

Долар пішов на зліт: економіст сказав, яким буде курс валют у березні

19:12

ЗСУ атакували супер-цінний об'єкт РФ: Генштаб здивував, що вдалось уразити

Реклама
18:44

Трагедія для світу рок-музики: в автокатастрофі загинув культовий музикант

18:38

"Зараз усе руйнується": Горбач пояснив наслідки щирого захоплення Трампа ПутінимВідео

18:31

Витримує температуру Сонця: Путін зробив абсурдну заяву про Орешник

17:39

США вимагають забагато: в CNN дізналися, що не так з угодою про копалини

17:35

Експерти закликали покласти в холодильник туалетний папір: у чому причина

17:27

На ЧАЕС зафіксовано новий осередок тління: розкрито правду про радіаційний фон

17:13

Аліну Кабаєву жорстко кинули в Росії

16:50

Трамп імітує несамовитість: названо головну вимогу від США до ЄвропиВідео

16:39

Україна очікує на нові винищувачі F-16 від Нідерландів цього року - Зеленський

16:18

Завершення чи продовження: Горбач сказав, до якої фази рухається війна в УкраїніВідео

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Війна з Росією
Бої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад Росії
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломки
Синоптик
Пилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти