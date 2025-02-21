Окупанти поспішають захопити Покровськ перед можливими переговорами - військовий

Окупанти вже готують пропагандистські тези про те, що всі цілі так званої російської спецоперації досягнуто.

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Наступ РФ на Покровськ / колаж: Главред, фото: 128 окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада, deepstatemap

Головне із заяви військового:

РФ встановлює нові дедлайни із захоплення українських міст

Атаки росіян, зокрема на Покровському напрямку, будуть постійно наростати

Куп’янськ, Покровськ, Часів Яр залишаються для противника недосяжними

Країна-агресор Росія намагається якомога більше виторгувати для себе в можливому переговорному процесі, тому встановлює постійні дедлайни із захоплення українських міст. Покровськ у цьому плані не є винятком. Про це заявив експерт з питань національної безпеки, військовослужбовець ЗСУ Іван Варченко в ефірі FreeДом.

"Тепер у російських окупантів чергові дедлайни починаються, і вони, звісно, будуть пов’язані з тим, що Росія сподівається виторгувати якомога більше для себе в переговорному процесі, який, як вони відчувають, може дати їм перепочинок для того, щоб із новою силою напасти на Україну за деякий час", - наголосив він. відео дня

За його словами, на третю річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну окупанти вже готують пропагандистські тези про те, що всі цілі так званої російської спецоперації досягнуто, відповідно, впродовж якогось часу можна буде заспокоїтися.

"Тому атаки росіян, зокрема на Покровському напрямку, будуть постійно наростати. Вони не шкодуватимуть ні своєї живої сили, ні своєї техніки протягом ще деякого часу. Абсолютно безнадійні в оперативному плані операції й атаки з боку противника продовжаться. Водночас у тактичному плані ці атаки дозволяють їм просуватися, недалеко, але просуватися", — зазначив військовослужбовець.

Варченко також додав, що Куп’янськ, Покровськ, Часів Яр залишаються для противника недосяжними.

"Для окупантів будь-яке просування і будь-яке захоплення чергових руїн українського селища є, як їм здається, серйозним фактором, серйозним доказом у переговорному процесі", — підсумував військовий.

Покровськ / Інфографіка: Главред

Ситуація на Покровському напрямку - що відомо

Як повідомляв Главред, аналітики Інституту вивчення війни зазначили, що Сили оборони України просунулися на Покровському напрямку, а саме - у центрі села Запоріжжя на південний захід від Покровська.

Речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" майор Віктор Трегубов заявив, що загарбники й надалі пробують охопити Покровськ з кількох напрямків – зі сходу та заходу. Для противника це місто – ключ до окупації південної Донеччини.

Водночас, 16 лютого стало відомо, що Сили оборони вибили російських окупантів з села Піщане поблизу Покровська.

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Хто такий Іван Варченко? Іван Григо́рович Ва́рченко (нар. 25 червня 1974, м. Харків) — український політичний та громадський діяч, в.о. заступника голови Харківської облдержадміністрації (з 2014), депутат Харківської обласної ради (з 2010), голова Харківської обласної організації партії "Реформи та порядок" (2001—2013), один з організаторів та член координаційної ради Харківського Євромайдану. Радник Міністра внутрішніх справ(2015), пише Вікіпедія.

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