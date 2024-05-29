Кремль прийняв рішення знищити 'кадирівців': експерт назвав цілі РФ на Сумщині

Військовий аналітик наголошує, що Кремль в ході обмежених наступальних дій на Сумщині буде намагатись руками ЗСУ знищити особисту армію Кадирова.

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Російське командування вирішило утилізовувати "кадирівців" батальйонами / Колаж Главред, фото: скріншот із відео

За даними української розвідспільноти, чисельність угруповання противника поблизу кордону з Україною на Сумщині варіюється в діапазоні від 12 до 15 тисяч осіб. У зв'язку з цим, ймовірно, йдеться про тактичні завдання, наприклад, операцію в прикордонній зоні для створення напруженості. Про це розповів військовий аналітик, співзасновник громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов під час чату на "Главреді".

За його словами, виключати цей сценарій не можна. Особливо з урахуванням попередження глави Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирила Буданова про можливу ескалацію напруженості на Сумському напрямку.

"Україна врахувала дії російських окупантів на Харківському напрямку, і з Сумської області, з прикордонних районів, організовано евакуацію, щоб виключити жертви серед цивільного населення", - вказує Снєгирьов.

На Сумському напрямку, за даними аналітичного відділу громадської ініціативи "Права справа", російські спецслужби будуть вирішувати два завдання.

"Перше - ескалація напруги в прикордонні. Друге - утилізація загонів кадирівців. На Сумський напрямок невипадково передислоковано чотири батальйони кадировців, "Ахмат", які підпорядковані особисто Рамзану Кадирову. До останнього часу на цьому напрямку російське угруповання очолював генерал-полковник Лапін, у якого з Кадировим особистий конфлікт", - додає експерт.

Він підкреслює, що Рамзан Кадиров багато разів критикував Лапіна за його дії та наслідки українського контрнаступу на Харківсько-Лиманському напрямку.

"Тому, найімовірніше, йдеться про те, що кадировські підрозділи невипадково передали в підпорядкування Лапіну", - говорить експерт.

Снєгирьов вказав, що головним завданням російських спецслужб буде ліквідація кадирівських загонів за допомогою Сил оборони України через створення нової зони напруженості на території Сумщини.

Дивіться відео чату з військовим аналітиком Дмитром Снєгирьовим:

"Харківська операція - це "білий шум", відволікання уваги, щоб показати тому ж Кадирову: "Ми пішли на ескалацію напруги на Харківському напрямку, тому передислокація чотирьох батальйонів пов'язана з аналогічним можливим сценарієм і на Сумському напрямку. І в разі реалізації цього сценарію чотири батальйони кадировців, найімовірніше, будуть утилізовані", - наголошує він.

За словами експерта, в Росії зараз спостерігається антиісламська істерія, спровокована терактом у Крокус Сіті Холі. Він також зазначив, що заяви Кадирова про наявність особистої гвардії, яка підпорядкована виключно йому, не влаштовують ні політичне, ні військове керівництво Російської Федерації.

"Тому будуть задіяні контрзаходи, щоб знизити можливості використання підрозділів "Ахмат" як важеля політичного і військового тиску на російське керівництво", - резюмував він.

Хто такий Дмитро Снєгирьов Дмитро Снєгирьов (11 жовтня 1971, Луганськ) – експерт з військових питань, блогер. Історик та юрист. Співголова громадської ініціативи "Права справа".

Загроза наступу РФ на Сумщині - яка ситуація на кордоні в Сумській області

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Росія продовжує концентрувати свої війська на російсько-українському кордоні в Сумській області. За словами керівника Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка, наразі у них достатньо сил для проведення окремих дій у прикордонній зоні, але не достатньо для початку повномасштабного наступу на Суми.

Представник Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Андрій Демченко заявив, що російські окупанти можуть розпочати наступ у Сумській області, аналогічно до того, як вони поступили на Харківському напрямку.

Військовий експерт, полковник ЗСУ Петро Черник додав, що російські окупанти можуть здійснити аналогічну операцію на Сумщині, досягнувши подібного успіху, як у північній частині Харківської області. Однак їм не вистачить ресурсів, щоб прорватися до Сум.

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