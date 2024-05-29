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Наступ РФ на Суми: експерт оцінив, чи достатньо в окупантів сил для атаки

Анна Ярославська
29 травня 2024, 08:45
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У Сумській області російські окупанти збиралися до деякої міри повторити наступ на півночі Харківщини.
Сумська область, ЗСУ
Сили оборони України готові до всіх можливих сценаріїв розвитку подій / Колаж: Главред, фото: 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, скріншот

Країна-агресор Росія продовжує накопичувати війська на російсько-українському кордоні в районі Сумської області. Поки що сил вистачає для проведення певних дій у прикордонні, але не для початку повноцінного наступу на Суми. Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

За його словами, Сили оборони України готові до всіх можливих сценаріїв розвитку подій.

"Накопичення військ на тому напрямку триває. Відповідно, те, що я можу говорити за тією інформацією, якою володію: військ цих буде достатньо для дій у прикордонні. Для повноцінного наступу на Суми цих військ недостатньо", - сказав Коваленко в ефірі телемарафону.

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У Сумській області російські окупанти збиралися до деякої міри повторити наступ на півночі Харківщини.

Коваленко сказав, що задум наступу на Харківщині окупанти з тріском провалили, що змусило їх "переграти" всі подальші плани.

"Для повторення сценарію на Харківщині, який ворог провалив, до речі... Їхні плани провалилися. Вони готувалися дуже швидко взяти Вовчанськ, у них це не вийшло, і загалом це скоригувало всі плани, зокрема, і щодо Сумщини", - сказав він.

При цьому керівник ЦПД застеріг від надмірного оптимізму і зазначив, що тією чи іншою мірою загроза для Сумської області зберігається.

"Ворог може спробувати діяти в прикордонні Сумщини, тут не варто, я думаю, не говорити про це. Це один із їхніх варіантів розвитку подій. Але Сили оборони готові до всіх сценаріїв", - запевнив Коваленко.

Хто такий Андрій Коваленко

Боєць тероборони, військовий аналітик, PR-консультант, cпеціаліст з інформаційних технологій

Наступ РФ на Сумщину - прогнози

Російські окупанти накопичують свої сили на кордоні з Чернігівською та Сумською областями. Про це заявив в.о. заступника начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ полковник Ігор Прохоренко. За його словами, щодня росіяни обстрілюють прикордонні з артилерії, б'ють "шахедами" та завдають авіаударів.

Російські окупанти продовжують спроби прориву диверсійно-розвідувальних груп, а також обстрілюють райони вздовж усього кордону Сумської та Чернігівської областей.

Видання Reuters писало про те, що РФ може готуватися до великого наступу вже найближчими тижнями.

Генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко вважає, що в окупантів поки що недостатньо сил, щоб утілити в життя всі їхні плани та ще й почати наступ на Сумську область.

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