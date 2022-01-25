Коронавірус в Україні 25 січня: за добу - понад 19 тисяч нових COVID-випадків

З коронавірусом госпіталізували півтори тисячі осіб / Фото Reuters

Станом на ранок вівторка, 25 січня 2022, коронавірус в Україні за добу виявили у 19 118 жителів країни (добою раніше було 12 915). Зокрема, захворіли 2809 дітей і 594 медпрацівників.

За минулі 24 години було госпіталізовано 1507 осіб; летальних випадків - 161; одужали 5863 осіб. Свіжі дані опублікувала пресслужба МОЗ.

Найбільшу кількість заражень COVID-19 виявили у Львівській області, в Києві, Івано-Франківській, Вінницькій та Тернопільській областях.

Скільки хворих на коронавірус по областях

м. Київ – 1589;

Вінницька область - 1207;

Волинська область - 492;

Дніпропетровська область - 574;

Донецька область - 788;

Житомирська область - 269;

Закарпатська область - 680;

Запорізька область - 462;

Івано-Франківська область - 1387;

Київська область - 745;

Кіровоградська область - 95;

Луганська область - 387;

Львівська область – 2299;

Миколаївська область - 306;

Одеська область - 910;

Полтавська область - 697;

Рівненська область - 809;

Сумська область - 809;

Тернопільська область – 1164;

Харківська область - 1038;

Херсонська область - 122;

Хмельницька область - 579;

Черкаська область - 490;

Чернівецька область - 919;

Чернігівська область - 301.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.

Скільки хворих на коронавірус в Україні - статистика на ранок 25 січня 2022 / t.me/COVID19_Ukraine

Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії

захворіли - 3 889 488 осіб;

одужали - 3 591 201 пацієнт;

летальних випадків - 99 443;

проведено ПЛР-тестувань - 17 581 514.

Як повідомляв Главред, з понеділка, 24 січня, Івано-Франківська область перейшла в "червону" зону карантину через зростання випадків коронавірусу. На Прикарпатті стрімко зростає кількість хворих, хоча лікарні ще не переповнені.

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Президент Володимир Зеленський заявив, що українці зможуть отримати додатково 500 гривень за участь у бустерній вакцинації від коронавірусу. Гроші за третє щеплення можна буде отримати на картку.

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