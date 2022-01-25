Коронавірус в Україні 25 січня: за добу - понад 19 тисяч нових COVID-випадків

Найбільшу кількість заражень COVID-19 виявили у Львівській області, в Києві, Івано-Франківській, Вінницькій та Тернопільській областях.
Станом на ранок вівторка, 25 січня 2022, коронавірус в Україні за добу виявили у 19 118 жителів країни (добою раніше було 12 915). Зокрема, захворіли 2809 дітей і 594 медпрацівників.
За минулі 24 години було госпіталізовано 1507 осіб; летальних випадків - 161; одужали 5863 осіб. Свіжі дані опублікувала пресслужба МОЗ.
Найбільшу кількість заражень COVID-19 виявили у Львівській області, в Києві, Івано-Франківській, Вінницькій та Тернопільській областях.
Скільки хворих на коронавірус по областях
- м. Київ – 1589;
- Вінницька область - 1207;
- Волинська область - 492;
- Дніпропетровська область - 574;
- Донецька область - 788;
- Житомирська область - 269;
- Закарпатська область - 680;
- Запорізька область - 462;
- Івано-Франківська область - 1387;
- Київська область - 745;
- Кіровоградська область - 95;
- Луганська область - 387;
- Львівська область – 2299;
- Миколаївська область - 306;
- Одеська область - 910;
- Полтавська область - 697;
- Рівненська область - 809;
- Сумська область - 809;
- Тернопільська область – 1164;
- Харківська область - 1038;
- Херсонська область - 122;
- Хмельницька область - 579;
- Черкаська область - 490;
- Чернівецька область - 919;
- Чернігівська область - 301.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.
Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії
- захворіли - 3 889 488 осіб;
- одужали - 3 591 201 пацієнт;
- летальних випадків - 99 443;
- проведено ПЛР-тестувань - 17 581 514.
Як повідомляв Главред, з понеділка, 24 січня, Івано-Франківська область перейшла в "червону" зону карантину через зростання випадків коронавірусу. На Прикарпатті стрімко зростає кількість хворих, хоча лікарні ще не переповнені.
Президент Володимир Зеленський заявив, що українці зможуть отримати додатково 500 гривень за участь у бустерній вакцинації від коронавірусу. Гроші за третє щеплення можна буде отримати на картку.
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