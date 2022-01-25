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Коронавірус в Україні 25 січня: за добу - понад 19 тисяч нових COVID-випадків

25 січня 2022, 08:29
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Найбільшу кількість заражень COVID-19 виявили у Львівській області, в Києві, Івано-Франківській, Вінницькій та Тернопільській областях.

коронавірус
З коронавірусом госпіталізували півтори тисячі осіб / Фото Reuters

Станом на ранок вівторка, 25 січня 2022, коронавірус в Україні за добу виявили у 19 118 жителів країни (добою раніше було 12 915). Зокрема, захворіли 2809 дітей і 594 медпрацівників.

За минулі 24 години було госпіталізовано 1507 осіб; летальних випадків - 161; одужали 5863 осіб. Свіжі дані опублікувала пресслужба МОЗ.

Найбільшу кількість заражень COVID-19 виявили у Львівській області, в Києві, Івано-Франківській, Вінницькій та Тернопільській областях.

Скільки хворих на коронавірус по областях

  • м. Київ – 1589;
  • Вінницька область - 1207;
  • Волинська область - 492;
  • Дніпропетровська область - 574;
  • Донецька область - 788;
  • Житомирська область - 269;
  • Закарпатська область - 680;
  • Запорізька область - 462;
  • Івано-Франківська область - 1387;
  • Київська область - 745;
  • Кіровоградська область - 95;
  • Луганська область - 387;
  • Львівська область – 2299;
  • Миколаївська область - 306;
  • Одеська область - 910;
  • Полтавська область - 697;
  • Рівненська область - 809;
  • Сумська область - 809;
  • Тернопільська область – 1164;
  • Харківська область - 1038;
  • Херсонська область - 122;
  • Хмельницька область - 579;
  • Черкаська область - 490;
  • Чернівецька область - 919;
  • Чернігівська область - 301.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.

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Скільки хворих на коронавірус в Україні - статистика на ранок 25 січня 2022 / t.me/COVID19_Ukraine

Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії

  • захворіли - 3 889 488 осіб;
  • одужали - 3 591 201 пацієнт;
  • летальних випадків - 99 443;
  • проведено ПЛР-тестувань - 17 581 514.

Як повідомляв Главред, з понеділка, 24 січня, Івано-Франківська область перейшла в "червону" зону карантину через зростання випадків коронавірусу. На Прикарпатті стрімко зростає кількість хворих, хоча лікарні ще не переповнені.

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Президент Володимир Зеленський заявив, що українці зможуть отримати додатково 500 гривень за участь у бустерній вакцинації від коронавірусу. Гроші за третє щеплення можна буде отримати на картку.

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