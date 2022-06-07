Кораблі РФ ніколи не зайдуть в порти України: Зеленський озвучив єдиний варіант деблокади

Володимир Зеленський / president.gov.ua

Україна готова до організації зелених коридорів для експорту зерна у Чорному морі за умови, що супроводжувати торгові судна будуть військові кораблі якої завгодно країни, крім Росії. Переговори про це ведуться на рівні ООН, і організація вже підтримала українську пропозицію.

Як заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Financial Times, переговори про це ведуться на рівні ООН, і організація вже підтримала українську пропозицію.

Зеленський підкреслив, що домовленостей про захід російських кораблів в українські порти "немає і бути не може".

"Всі прекрасно знають, що ми не впустимо російські кораблі в наші порти. Тому що вони щодня атакують нас... І всі розуміють, що Україна готова експортувати на 100% все, що у нас є. Ми готові до нормальних цивілізованих умов, але безпечних. Тому схема дуже проста. Ми її запропонували, і її підтримали ООН і деякі країни-партнери. Це схема безпечного морського коридору, який можуть забезпечити кораблі будь-якої країни-партнера, але не РФ. Тому що їм ми не довіряємо, у нас з ними війна", – заявив Зеленський.

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РФ викрадає українське зерно

У Херсонській області окупанти спустошили один з елеваторів, вкрали звідти все зерно і вивезли його через захоплений Крим на територію Росії. Практично на всіх окупованих територіях фіксуються грабежі фермерів.

Раніше росіяни вкрали з Бердянського морського порту 5 українських кораблів із зерном. На цих кораблях було кілька десятків тонн зерна. Існують побоювання, що вони "пішли" в напрямку РФ.

Крім того, окупанти роблять все, щоб зірвати посівну кампанію. Військові РФ танками і важким озброєнням руйнують зерносховища, тиснуть зерно і змішують його з землею.

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