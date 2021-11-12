Копи почали проводити техогляд на дорогах: кого перевіряють

Мобільна діагностична станція / НПУ

Відсьогодні, 12 листопада, поліцейські в Україні контролюватимуть відповідність технічного стану транспортних засобів, що підлягають обов'язковому технічному контролю. Це відбуватиметься за допомогою спеціалізованих автомобілів-мобільних діагностичних станцій, повідомив у Facebook заступник голови Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький.

Станції обладнані сучасними приладами, які відповідають державним стандартам. Зокрема:

проводити заміри параметрів світла фар транспортних засобів;

вимірювати залишкову висоту малюнка протектора шин;

здійснювати аналіз викидів вихлопних газів бензинових і газобензинових двигунів;

здійснювати виміри коефіцієнта димності двигунів, що працюють на дизельному паливі;

здійснювати виміри допустимого рівня зовнішнього шуму транспортних засобів.визначати сумарний люфт рульового управління транспортного засобу;

перевіряти інші елементи конструкції транспортних засобів.

Такі станції вже є в кожній області. Однак перевірки поки не стосуватимуться приватного легкового транспорту.

Перевіряти будуть:

вантажні автомобілі більше 3,5 тонн і причепи до них;

автобуси; автомобілі таксі;

автомобілі, які перевозять небезпечний вантаж;

окремі спеціалізовані ТЗ;

Легкові автомобілі та причепи до них, що використовуються для перевезення пасажирів або вантажів з метою отримання прибутку.

Нагадаємо, з 1 листопада 2021 року в Україні набули чинності зміни до правил дорожнього руху. Нововведення охоплюють майже всі аспекти ПДР: змінюються знаки, розмітка, обмеження швидкості і класифікація доріг. Торкнуться нововведення і велосипедистів, які розширили їх права на дорозі.

В Україні тим часом продовжують розширювати мережу камер автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху. На дорогах країни вже 236 комплексів.

Читайте також: