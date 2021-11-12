Копи почали проводити техогляд на дорогах: кого перевіряють

Такі станції вже є в кожній області.
Відсьогодні, 12 листопада, поліцейські в Україні контролюватимуть відповідність технічного стану транспортних засобів, що підлягають обов'язковому технічному контролю. Це відбуватиметься за допомогою спеціалізованих автомобілів-мобільних діагностичних станцій, повідомив у Facebook заступник голови Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький.
Станції обладнані сучасними приладами, які відповідають державним стандартам. Зокрема:
- проводити заміри параметрів світла фар транспортних засобів;
- вимірювати залишкову висоту малюнка протектора шин;
- здійснювати аналіз викидів вихлопних газів бензинових і газобензинових двигунів;
- здійснювати виміри коефіцієнта димності двигунів, що працюють на дизельному паливі;
- здійснювати виміри допустимого рівня зовнішнього шуму транспортних засобів.визначати сумарний люфт рульового управління транспортного засобу;
- перевіряти інші елементи конструкції транспортних засобів.
Такі станції вже є в кожній області. Однак перевірки поки не стосуватимуться приватного легкового транспорту.
Перевіряти будуть:
- вантажні автомобілі більше 3,5 тонн і причепи до них;
- автобуси; автомобілі таксі;
- автомобілі, які перевозять небезпечний вантаж;
- окремі спеціалізовані ТЗ;
- Легкові автомобілі та причепи до них, що використовуються для перевезення пасажирів або вантажів з метою отримання прибутку.
Нагадаємо, з 1 листопада 2021 року в Україні набули чинності зміни до правил дорожнього руху. Нововведення охоплюють майже всі аспекти ПДР: змінюються знаки, розмітка, обмеження швидкості і класифікація доріг. Торкнуться нововведення і велосипедистів, які розширили їх права на дорозі.
В Україні тим часом продовжують розширювати мережу камер автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху. На дорогах країни вже 236 комплексів.
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