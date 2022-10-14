Контрнаступ ЗСУ в Запорізькій області знищить всі плани Путіна щодо України – Жданов

ЗСУ можуть повністю ліквідувати "сухопутний коридор" до Криму - Жданов / Колаж УНІАН, Главред

Окупаційні війська РФ обстрілюють Запорізький напрямок. Вони побоюються контрнаступу армії України в регіоні, оскільки дії можуть зірвати всі агресивні плани Путіна. Просування ЗСУ на Мелітополь означатиме звільнення Енергодара, Запорізької АЕС, Північно-Кримського каналу і вихід на Кримський перешийок. Так званий сухопутний коридор до Криму буде ліквідовано. Про це заявив військовий експерт Олег Жданов.

У своєму YouTube-каналі він розповів про те, що поразка російської армії на Запорізькому напрямку призведе до підриву планів окупантів на війні проти України. Зараз вони обстрілюють Запоріжжя, щоб не допустити переходу ЗСУ до контрнаступу.

"Росія дуже боїться, що ЗСУ можуть почати наступ на Запорізькому напрямку. Справа в тому, що цей напрямок найважливіший серед усіх напрямків, які є сьогодні на лінії фронту. Успіхи ЗСУ на ньому повністю нівелюють всю кампанію, яку почав Путін в лютому проти України", - вважає Жданов.

За його словами, якщо сили оборони України підуть на Мелітополь, це означатиме деокупацію Енергодара і Запорізької АЕС, звільнення Північно-Кримського каналу, виходу на Кримський перешийок і ліквідацію коридору до окупованого Криму.

"Це також означатиме повну ліквідацію сухопутного коридору до Криму, який сьогодні тимчасово "пробила" Росія. Тому вони намагаються наносити вогневі удари по Запоріжжю і всьому напрямку. Вони бояться, щоб ЗСУ не почали там контрнаступ", - підкреслив Олег Жданов.

Війська Росії обстріляли Запоріжжя

Країна-агресор Росія посилила обстріли міста Запоріжжя. Вранці, 6 жовтня, загарбники завдали 7 ракетних ударів по Запоріжжю. Потрапили по багатоповерхових будинках. Місцева влада заявила про загиблих і постраждалих.

У ніч на 9 жовтня війська Росії повторно завдали ударів по Запоріжжю. Окупанти випустили близько 10 ракет. Ворог влучив у житлові багатоквартирні будинки та по вулицях приватного сектору. Загинули люди.

Вночі 10 жовтня російські загарбники знову завдали ударів по Запоріжжю. Встановлено близько 10 прильотів.

Зруйновано багатоповерховий житловий будинок. Постраждали і загинули люди.

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