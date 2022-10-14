УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Контрнаступ ЗСУ в Запорізькій області знищить всі плани Путіна щодо України – Жданов

14 жовтня 2022, 05:20

Росія обстрілює Запоріжжя, оскільки побоюється переходу ЗСУ до контрнаступу в області, вважає військовий експерт Олег Жданов.

Жданов ВСУ
ЗСУ можуть повністю ліквідувати "сухопутний коридор" до Криму - Жданов / Колаж УНІАН, Главред

Окупаційні війська РФ обстрілюють Запорізький напрямок. Вони побоюються контрнаступу армії України в регіоні, оскільки дії можуть зірвати всі агресивні плани Путіна. Просування ЗСУ на Мелітополь означатиме звільнення Енергодара, Запорізької АЕС, Північно-Кримського каналу і вихід на Кримський перешийок. Так званий сухопутний коридор до Криму буде ліквідовано. Про це заявив військовий експерт Олег Жданов.

У своєму YouTube-каналі він розповів про те, що поразка російської армії на Запорізькому напрямку призведе до підриву планів окупантів на війні проти України. Зараз вони обстрілюють Запоріжжя, щоб не допустити переходу ЗСУ до контрнаступу.

"Росія дуже боїться, що ЗСУ можуть почати наступ на Запорізькому напрямку. Справа в тому, що цей напрямок найважливіший серед усіх напрямків, які є сьогодні на лінії фронту. Успіхи ЗСУ на ньому повністю нівелюють всю кампанію, яку почав Путін в лютому проти України", - вважає Жданов.

За його словами, якщо сили оборони України підуть на Мелітополь, це означатиме деокупацію Енергодара і Запорізької АЕС, звільнення Північно-Кримського каналу, виходу на Кримський перешийок і ліквідацію коридору до окупованого Криму.

"Це також означатиме повну ліквідацію сухопутного коридору до Криму, який сьогодні тимчасово "пробила" Росія. Тому вони намагаються наносити вогневі удари по Запоріжжю і всьому напрямку. Вони бояться, щоб ЗСУ не почали там контрнаступ", - підкреслив Олег Жданов.

Війська Росії обстріляли Запоріжжя

Країна-агресор Росія посилила обстріли міста Запоріжжя. Вранці, 6 жовтня, загарбники завдали 7 ракетних ударів по Запоріжжю. Потрапили по багатоповерхових будинках. Місцева влада заявила про загиблих і постраждалих.

У ніч на 9 жовтня війська Росії повторно завдали ударів по Запоріжжю. Окупанти випустили близько 10 ракет. Ворог влучив у житлові багатоквартирні будинки та по вулицях приватного сектору. Загинули люди.

Вночі 10 жовтня російські загарбники знову завдали ударів по Запоріжжю. Встановлено близько 10 прильотів.

Зруйновано багатоповерховий житловий будинок. Постраждали і загинули люди.

Інші новини:

ЗСУ Запорізька область Олег Жданов війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

06:18

Новим прем'єром РФ стане Пригожин, міністрів набиратиме по зонах

05:20

Контрнаступ ЗСУ в Запорізькій області знищить всі плани Путіна щодо України – ЖдановВідео

05:20

Найсмачніша і корисна закуска на зиму: рецепт № 1 для будь-якої господиніВідео

04:50

"Відрубають голову" на Красній площі: дипломат пояснив, чим ризикує Путін, звинувачуючи у провалах генералівВідео

04:15

Емілі Ратаковскі в прозорій сітці вибралася на вечірку

Реклама
03:42

Василіса Фролова показала шикарне тіло після пологів

03:40

Смачні млинці на Покрову Пресвятої Богородиці, які приносять багатство в будинок: швидкий рецептВідео

03:10

Путін не зупиниться, його треба знищити - ОгризкоВідео

03:00

День захисників і захисниць України 2022 - дата, потужні привітання і картинки воїнам

02:40

Вдарять заморозки: українців попередили про дубак і назвали найхолодніший деньВідео

02:07

Кілька факторів допомогли ЗСУ: військовий експерт пояснив успіх контрнаступу українцівВідео

01:36

Гороскоп на тиждень 17-23 жовтня 2022: Тельцям - витрати, Козерогам - заздрість, Левам - ідиліяВідео

00:51

Прикмети на 14 жовтня: які 5 речей не можна робити на Покрову Пресвятої Богородиці, щоб біду не залучитиВідео

00:40

"Фанатки хотіли, щоб я померла": чому від Кіркорова втекла наречена

00:12

День українського козацтва: історія та традиції культового святаВідео

00:10

"Багатьох вже ліквідували": Арестович назвав число мобілізованих росіян в УкраїніВідео

13 жовтня, четвер
23:56

"Краще б на зварювання подивився": Гордон показав "романтичні" вечори росіян у ваннійВідео

23:43

"Це не клуб, де насолоджуються життям": Зеленський розніс Червоний ХрестВідео

23:26

"Все, батюшка, валимо": священик з Москви стріляв з гранатомета по українцяхВідео

23:11

Які зачіски старять жінку після 40 років: 7 популярних стрижок, які точно додають вік

Реклама
23:00

Прикмети на 15 жовтня: які 3 речі потрібно зробити, щоб щастя в будинок залучитиВідео

22:52

"Не розслабляємося": Зеленський попередив українців про небезпеку 14 жовтняВідео

22:29

Україна отримає від Португалії 6 гелікоптерів "Камов": що про них відомоВідео

22:07

Провів під завалами будинку 6 годин: у Миколаєві помер хлопчик, якого врятували від ракетного ударуВідео

22:01

У Львівському органному залі зникло світло і музиканти відіграли в темряві

21:44

Палає склад з боєприпасами: у Бєлгородській області РФ спалахнула масштабна пожежаВідео

21:40

Як зараз виглядає хворий афазією Брюс Вілліс - дружина актора похвалилася милим кадром

21:32

"Карти таро забув": міністр оборони України відповів, коли закінчиться війнаВідео

21:20

"Є три дні": у Зеленського поставили жорстку умову Червоному ХрестуВідео

21:04

В Україну увірветься небезпечна погода: синоптики назвали дату атаки холодригиВідео

20:12

Донька Віри Брежнєвої показала американського красеня-бойфренда

20:12

Головна таємниця Путіна: таролог розповіла про його справжню матір і дітей з КабаєвоюВідео

20:02

Як почистити штори, не знімаючи: 5 швидких способів, про які багато хто не здогадується

19:54

Росія вся повзе по швах, як старий жупан: у фільмі "Киянка" 1958 року знайшли пророцтво для РФВідео

19:52

Рекордний зліт долара: українців попередили про курс 50 грн/$Відео

19:51

"Ні мізків, ні совісті": Гордон показав Надію Бабкіну в МаріуполіВідео

19:51

НАТО передасть Україні сотні станцій глушіння БПЛА, які покосять дрони Ірану і Росії

19:20

Макрон вже не шукає способу зберегти обличчя ПутінуПогляд

19:15

Рекордне подорожчання: ціни на продукти в Україні злетятьВідео

19:00

"Всі дороги перерізані": окупанти в жаху через новий "котел" ЗСУВідео

Реклама
18:45

Захід знищить армію РФ, якщо Путін посміє завдати ядерного удару по Україні - БорельВідео

18:34

"Не втримаємо фронт": ЗСУ зайшли у фланг, кадирівці ганебно втекли з поля боюВідео

18:05

Колишня дружина Віталія Кличка розповіла про почуття до мера Києва

18:03

"Росія битиме по критичній інфраструктурі": українців попередили про важку зимуВідео

17:59

Путін пішов на Захід "хрестовим походом" - Шольц

17:58

"Чмобіки" на півдні хочуть здатися в полон цілими підрозділами – ЗСУВідео

17:51

Закінчити війну найближчим часом: Зеленський закликав захистити небо від терору РФВідео

17:24

РФ влаштувала нову атаку, прогриміли вибухи на Західній УкраїніВідео

17:16

В Україні дозволили ще одній категорії виїзд за кордон: що відомоВідео

17:08

Яке зображення ви обрали: тест по картинці визначить, чого вам катастрофічно не вистачає у житті

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини Одеси
Гороскоп
Гороскоп на жовтеньГороскоп на тижденьГороскоп на завтраГороскоп тароМолодик у вересні
Синоптик
Погода на тижденьПогода на жовтеньПогода осіньМагнітна буряПогода на вихідніПрогноз погоди
Свята
Вихідні у вересніКалендар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Мода та краса
Модні зачіскиМодний манікюрЖіночі стрижкиФарбування волосся
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості страви
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти