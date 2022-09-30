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Путін визнав "незалежність" окупованої Херсонщини та Запоріжжя

30 вересня 2022, 07:35

У "документах", які порушують норми міжнародного права, Путін посилається на "результати" псевдорефендумів, які РФ провела на захоплених територіях.

Володимир Путін
Путін підписав "укази про незалежність" Херсонщини та Запоріжжя / Фото Reuters

Російський диктатор Володимир Путін визнав "незалежність" Запорізької та Херсонської областей, які тимчасово окуповані армією РФ.

Відповідні укази, підписані главою Кремля, опублікували 29 вересня.

У "документах", які порушують всі норми міжнародного права, Путін посилається на "результати" псевдорефендумів, які Москва незаконно провела на територіях тимчасово окупованих Запорізької та Херсонської областей.

Зазначимо, в "указах" Путін, який вторгся в Україну і почав загарбницьку війну, цинічно посилається на міжнародне право і Статут ООН.

Путін визнав 'незалежність' окупованої Херсонщини та Запоріжжя
publication.pravo.gov.ru

Путін визнав 'незалежність' окупованої Херсонщини та Запоріжжя
publication.pravo.gov.ru

Як повідомляв Главред, Путін планує підписати акт про "вступ" окупованих територій до складу РФ. "Церемонію" запланували на 30 вересня.

"30 вересня у Великому Кремлівському палаці, в Георгіївському залі о 15 годині відбудеться церемонія підписання договору про вступ до складу РФ нових територій", - заявив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков.

Також очікується "об'ємний виступ" Путіна.

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Псевдореферендуми на захоплених територіях України

Раніше так звані "громадські палати "ДНР" і "ЛНР" звернулися до своїх ватажків – Дениса Пушиліна і Леоніда Пасічника – із закликом провести "референдум" про нібито входження окупованих територій до складу РФ.

В Офісі президента України у відповідь підкреслили, що такі "заходи" нічого не змінять: Крим, Донецька і Луганська області – території України.

Президент Володимир Зеленський підкреслив, що позиція України щодо звільнення своїх земель залишається незмінною.

У Євросоюзі пообіцяли запровадити нові санкції проти РФ через намір провести так званий "референдум" на окупованих територіях України. У США і НАТО засудили плани РФ провести незаконні "референдуми".

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