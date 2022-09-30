Путін визнав 'незалежність' окупованої Херсонщини та Запоріжжя

Путін підписав "укази про незалежність" Херсонщини та Запоріжжя / Фото Reuters

Російський диктатор Володимир Путін визнав "незалежність" Запорізької та Херсонської областей, які тимчасово окуповані армією РФ.

Відповідні укази, підписані главою Кремля, опублікували 29 вересня.

У "документах", які порушують всі норми міжнародного права, Путін посилається на "результати" псевдорефендумів, які Москва незаконно провела на територіях тимчасово окупованих Запорізької та Херсонської областей.

Зазначимо, в "указах" Путін, який вторгся в Україну і почав загарбницьку війну, цинічно посилається на міжнародне право і Статут ООН.

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Як повідомляв Главред, Путін планує підписати акт про "вступ" окупованих територій до складу РФ. "Церемонію" запланували на 30 вересня.

"30 вересня у Великому Кремлівському палаці, в Георгіївському залі о 15 годині відбудеться церемонія підписання договору про вступ до складу РФ нових територій", - заявив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков.

Також очікується "об'ємний виступ" Путіна.

Псевдореферендуми на захоплених територіях України

Раніше так звані "громадські палати "ДНР" і "ЛНР" звернулися до своїх ватажків – Дениса Пушиліна і Леоніда Пасічника – із закликом провести "референдум" про нібито входження окупованих територій до складу РФ.

В Офісі президента України у відповідь підкреслили, що такі "заходи" нічого не змінять: Крим, Донецька і Луганська області – території України.

Президент Володимир Зеленський підкреслив, що позиція України щодо звільнення своїх земель залишається незмінною.

У Євросоюзі пообіцяли запровадити нові санкції проти РФ через намір провести так званий "референдум" на окупованих територіях України. У США і НАТО засудили плани РФ провести незаконні "референдуми".

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