Генерал Міллі - про контрнаступ ЗСУ: вирішальну роль в операції зіграють танки

Україні потрібно модернізувати Військово-повітряні сили, винищувачі F-16 посилять армію в довгостроковій перспективі, вважає американський генерал Марк Міллі.

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Потужні танки Заходу зіграють вирішальну роль у контрнаступі ЗСУ - Міллі / Фото defense.gov, УНІАН

Вирішальну роль у контрнаступі сил оборони України відіграють потужні західні танки. Вони важливі не тільки для наступу, а й оборони. Передача винищувачів F-16 буде спрямована на посилення українських військ у довгостроковій перспективі. Про це заявив голова Об'єднаного комітету начальників штабів США, генерал Марк Міллі.

Як повідомляє CNN, американський високопосадовець розповів про те, що під час наступу армії України вирішальну підтримку операції повинні забезпечити танки, які важливі як в наступальному, так і оборонному плані.

"Модернізовані сучасні танки, і навчання, які супроводжуються з ними, вміння їх використовувати будуть фундаментальними для успіху України", - сказав Міллі і додав, що танки працюватимуть в координації з артилерією, піхотою та іншими військами.

За його словами, саме важка бронетехніка, яку освоюють українські військові, являє собою найважливіший компонент для контрнаступу.

Що стосується винищувачів F-16, тут мова йде вже про довгостроковий план, що передбачає створення в Україні сучасних Військово-повітряних сил, які будуть здатні протистояти російським ВПС, що значно перевершують ПС ЗСУ.

"Всі визнають, що Україні потрібні модернізовані ВПС і всі це знають. Щоб побудувати такі повітряні сили, знадобиться багато часу, зусиль і грошей", - підкреслив Марк Міллі.

Контрнаступ ЗСУ

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк раніше заявив, що ЗСУ фактично вже розпочали контрнаступальну операцію.

За словами чиновника, озброєння, яке передав Захід, використовуватиметься для ударів по російських окупаційних військах у Криму і на Донбасі.

Глава Міноборони Олексій Резніков вважає, що сили оборони України можуть піти в наступ на декількох ділянках фронту. Втім, як стверджує Резніков, армія збирається звільняти тільки свої території і не має наміру заходити до Росії.

Американський сенатор Ліндсі Грем вважає, що Україна має вражаючий план контрнаступу. Як вважає Грем, до кінця 2023 року українські війська зможуть відтіснити російських окупантів і повернути стратегічно важливі території.

Дивіться відео, в якому Дикий зробив прогноз щодо термінів війни в Україні:

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