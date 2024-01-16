Зібрали 460 тисяч солдатів: росіяни готують новий наступ на стратегічне місто

За словами аналітика, росіяни готуються розпочати масштабну військову операцію на Куп'янському напрямку.

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Росіяни можуть активізуватись відразу на 4 напрямках / Колаж Главред, фото: Міноборони РФ

Угрупування російських окупаційних військ на території України нараховує близько 460 тисяч осіб, однак щодня армія Росії поповнюється приблизно тисячею рекрутів. Це дає росіянам можливість активно проводити наступальні операції на окремих ділянках фронту. Про це заявив військовий експерт Сергій Грабський в ефірі елеканалу FREEДОМ.

"Близько тисячі рекрутів щодня приходять у російську армію. Кожен день, підкреслюю. Ми говоримо про те, що на сьогодні угруповання противника налічує за основними показниками до понад 460 тис. осіб та близько 3 тис. танків… Про що це говорить? Це свідчить про те, що противник, маючи перед собою досить значуще угруповання українських військ на найближчу перспективу, тобто на найближчі кілька місяців, може розраховувати на проведення якихось тактичних дій, які матимуть, зокрема, певну оперативну мету", — сказав він.

За словами Грабського, існує ймовірність, що противник може розпочати військові наступальні операції у районі Куп'янська. Він зазначив, що для росіян завданням на цьому етапі є захоплення станції "Куп'янськ – Вузловий", що може серйозно ускладнити питання постачання та оборони для українських військ на лівому березі річки Оскіл.

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"Ми говоримо про тиск у районі Часового Яру, тому що таким чином противник буде створювати потенційну загрозу та готуватися до подальших операцій проти слов’яно-краматорського угруповання військ. Ми вже багато разів говорили про необхідність для противника видавити наші війська або оточити й знищити, як вони мислять, наші війська в районі Авдіївки. Ну, і наступний напрямок — це район Мар’їнки, а якщо точніше, Новомихайлівка, де противник, прориваючись на цьому напрямку, створює загрозу оперативного оточення або охоплення нашого угруповання в районі Вугледара", — сказав військовий експерт.

Він підкреслив, що армія РФ має конкретні завдання, які пов'язані з однією стратегічною метою: вийти на кордони Луганської та Донецької областей та створити буферну зону в Харківській області.

Хто такий Сергій Грабський Сергій Грабський – український військовий експерт, полковник запасу ЗСУ та громадський діяч. Він народився 14 червня 1966 року в місті Тернопіль. В період з 1998 по 1999 рік працював у складі верифікаційної місії ОБСЄ в Косово. Там він займався забезпеченням життєдіяльності та супроводженням конвоїв місії. У березні 2009 року в складі тренувальної місії НАТО поїхав до Іраку. Отримав першим серед громадян України медаль Альянсу "За особливі заслуги". Брав участь у підготовці миротворчих контингентів ЗСУ, пише Вікіпедія.

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