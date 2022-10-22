"Десь протягом місяця": Жданов пояснив, коли може бути звільнений Херсон

: Жданов пояснив, коли може бути звільнений Херсон / Міноборони, суспільне

Звільнення міста Херсон від російських окупантів можливе протягом місяця. Про це заявив військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов в інтерв'ю Главреду.

"Правобережжя Херсонщини буде звільнено. Рано чи пізно ми все одно туди зайдемо. Але я б не був дуже оптимістичний, адже противник зараз навіть Мости відновив. Уздовж Антонівського мосту росіяни створили міст на баржах, і він вже діє. Також через шлюз Каховської гідроелектростанції вони кинули кілька танкових мостових переходів, так що і на цьому напрямку вони працюють. Противник прикладає неймовірні зусилля по спробах забезпечення цього угруповання військ, і туди йде поповнення, техніка, боєприпаси, особовий склад. Так що звільнення Херсона можливо. Але ось про терміни говорити дуже важко. Коли ми почнемо контрнаступ, тоді можна буде більш-менш зорієнтуватися. Попередньо я б сказав так: звільнення Херсона можливе десь протягом місяця", - сказав він.

Контрнаступ ЗСУ в Херсонській області

Видання Financial Times днями опублікувало матеріал про те, що на Заході прогнозують звільнення ЗСУ окупованого Херсона вже в другій половині жовтня. Журналісти акцентували увагу на заклику колаборантів до окупантів РФ щодо "негайної евакуації" населення з регіону.

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович вважає, що ЗСУ можуть звільнити Херсон до початку зими. Він не виключає сценарію, при якому Росія, щоб відвернути увагу Києва від півдня, може завдати удару на півночі. Але Арестович не вірить в успіхи маневрів окупантів РФ.

Радник керівника офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що Путін відчуває марні надії щодо діяльності свого угруповання в Херсоні. Коли Путін вважає, що війська РФ будуть битися за місто, окупанти мародерствують і готуються до втечі.

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