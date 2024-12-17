Нардепа Юрія Бойка викликали на допит у СБУ: у чому причина - ЗМІ

Бойко має пояснити правоохоронцям свої останні заяви.

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Причиною появи Бойка в СБУ стало його відео про "українських радикалів" / Колаж: Главред, фото: СБУ, УНІАН

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Юрій Бойко прийшов на допит в СБУ

Причиною допиту називають його останні заяви

Народний депутат України, голова групи "Платформа за життя та мир" Юрій Бойко прийшов на допит до Служби безпеки України. Про це повідомляє "Суспільне" з посиланням на власні джерела.

За попередньою інформацією, СБУ викликала нардепа на допит через його "резонансне відео" у якому він звинувачував так званих "радикалів" у нібито знесенні пам'ятників, перейменовуванні міст та забороні розмовляти рідною мовою (російською - Главред).

відео дня

"Не встиг очільник забороненої "ОПЗЖ" Юрій Бойко записати своє резонансне відео, як уже прийшов до СБУ. Служба безпеки викликала політика на допит, де він має детально пояснити свої останні заяви", - повідомив співрозмовник.

Зазначимо, що проросійська заява Бойка, яку від опублікував напередодні у TikTok, також містила тезу про нібито заборону від "радикалів" вільно відвідувати церкву, у яку вони хочуть ходити.

"Насильство над людьми триває. Тому все більше людей підтримують нас – тих, хто виступає проти такого насильства, за єднання в країні, за підтримку людей", - наголошував він, найімовірніше, маючи на увазі під "радикалами" противників Росії.

Варто зазначити, що заява Бойка одразу привернула увагу Служби безпеки України, і, за словами командувача Української добровольчої армії Дмитра Яроша, Василь Малюк пообіцяв, що СБУ буде діяти твердо і рішуче.

Як вже відомо, голова СБУ дотримався своєї обіцянки в прямо зараз Юрій Бойко перебуває на допиті.

Діяльність проросійських чиновників в Україні

Нагадаємо, Служба безпеки України вручила підозру у державній зраді народносу депутату Нестору Шуфричу, який роками вів антиукраїнську діяльність, тісно співпрацював і виконував завдання колишнього секретаря РНБО Володимира Сівковича, агента ФСБ, завдання якого – координація російської агентури в Україні.

Згодом, як писав Главред, на одному із засідань у справи про держзраду депутат Шуфрич влаштував "театр" і нібито скаржився на самопочуття, а його адвокати клопотали про перенесення засідання. За словами захисників політика, його буцімто забрали до суду з приватної клініки під час післяопераційної реабілітації.

Раніше також колишній депутат від забороненої ОПЗЖ та підозрюваний у держзраді Віктор Медведчук, який наразі перебуває в Росії, в українських судах вимагав повернути йому громадянство й депутатський мандат.

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Хто такий Юрій Бойко? Юрій Бойко - український проросійський політик та бізнесмен, народний депутат України VI, VIII та IX скликань, фігурант антикорупційних розслідувань та реєстру зрадників, пише Вікіпедія. Після перемоги Революції гідності Бойко став одним із лідерів проросійського руху України. Бойко регулярно і систематично поширював тези російської пропаганди та колоніальне бачення української історії (зокрема заперечував російську агресію та звинувачував українську владу у "відсутності діалогу з Росією заради миру на Донбасі"), був організатором акцій на 9 травня, є прихильником Московського патріархату, розширення прав російської мови в Україні. Занесений до бази центру "Миротворець".

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