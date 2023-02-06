Буданова на посаді голови розвідки замінить заступник керівника ОП - нардеп Гончаренко

Головним кандидатом на пост начальника Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони замість Кирила Буданова є заступник керівника офісу президента Андрія Єрмака Роман Машовець. Про це повідомив у своєму Telegram-каналі народний депутат Олексій Гончаренко.
"На посаду голови ГУР кілька кандидатів, основний на цю хвилину - заступник голови Офісу президента Роман Машовець", - написав він.
Кадрові перестановки у вищих ешелонах влади
Раніше ЗМІ писали, що відразу вісім міністрів українського Кабміну опинилися під загрозою відставки. Вже на наступному пленарному засіданні Верховної Ради в лютому можуть полетіти міністерські голови. Нібито крісло захиталося навіть під прем'єр-міністром Денисом Шмигалем.
Увечері 5 лютого керівник фракції "Слуга народу" в Раді Давид Арахамія заявив - міністр оборони України Олексій Резніков незабаром піде у відставку. А новим міністром буде нинішній керівник Головного управління розвідки військового відомства Кирило Буданов.
Крім того, говорив Арахамія, Міністерство внутрішніх справ очолить Ігор Клименко, а Службу безпеки України - Василь Малюк. Зараз вони виконують обов'язки керівників у цих структурах.
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