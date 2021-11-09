Комаровський розповів, як вичислити та покарати любителів купляти щеплення

Медик запропонував дієві способи.
Доктор Євген Комаровський розповів, що в Україні дуже серйозна проблема куплених довідок від поліомієліту.
В ефірі телеканалу "Україна 24" лікар-педіатр зазначив, що медики, які продають довідки є бандитами.
"Повірте, в деяких місцях 50% довідок, що дитина щеплена від поліомієліту, не мають ніякого відношення до справжніх... Лікар, який продав тобі довідку про вакцинацію - бандит", - заявив Комаровський.
За його словами, перевірити перевірить наявність щеплення можна за допомогою аналізу на антитіла до вірусу, який коштує 50 доларів. Медик запевняє, що якщо в якомусь районі є спалах поліомієліту, потрібно вакцинувати всіх.
читайте такожПараліч на все життя або смерть: поліомієліт у дітей підтвердили ще в одній області України"Але треба перевірити тих, хто нібито вакцинований. Влада повинна взяти і перевірити дітей. Так, за гроші. А ось зате коли з'ясується, що людина з папірців щеплений, а насправді у нього немає антитіл, то нехай платять штраф разом з лікарем, який виписав папірець. І цього штрафу вистачить, щоб обстежити всіх інших", - запропонував Комаровський.
Поліомієліт в Україні
Перші випадки діагностували на Рівненщині - спочатку у півторарічної дитини, а потім у шести його братів і сестер на території однієї з ОТГ області. Малюка паралізувало, а медики стали проводити профілактичні заходи та запрошувати місцевих жителів робити щеплення своїм дітям.
Пізніше вірус підтвердили у 12-річної дівчинки на Закарпатті - у неї паралізувало ногу.
Поліомієлітом може захворіти навіть дорослий
Поліомієліт - це гостре інфекційне захворювання, яке передається поліовірусами через фекалії і слину. Найчастіше люди заражаються через брудні руки, інфіковану їжу і воду. Найбільш сприйнятливими є діти віком до п'яти років, проте захворіти може будь-яка невакцинована людина.
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