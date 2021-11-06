"Не уподібнюйтеся дикунам!": Комаровський розповів, як не потрібно лікувати ГРВІ

Євген Комаровський дав цінні поради щодо лікування ГРВІ / скріншот

Доктор Євген Комаровський розповів, що в сезон простудних захворювань на ймовірність захворіти на ГРВІ жодним чином не впливають ніякі краплі-креми-мазі з інтерфероном, продукти бджільництва і цибуля з часником.

Лікар-педіатр на своїй сторінці в Insagram зазначив, що дітей від хвороб не врятують розставлені по приміщеннях блюдця з нарізаною цибулею.

За його словами, така процедура може навіть погіршити стан хворого, оскільки насичений запах цибулі тільки збільшує кількість мокротиння, провокує кашель і спазм бронхів.

читайте також"А смерті ви не боїтеся?": Комаровський пояснив, чому не варто противитися вакцинаціїТакож Комаровський назвав "фуфломіцинами" так звані "блокатори вірусів", які зараз часто рекламують.

"Не уподібнюйтеся дикунам! Ніякої цибулю, ніякої часник, ніякі намиста-амулети не здатні відлякати віруси від вас і ваших дітей!",- підсумував Комаровський.

Раніше Комаровський повідомляв, що найближчим часом в Україні буде реальне загострення епідемії коронавірусу. За його словами, причиною цьому стане похолодання, в результаті якого люди будуть менше бувати на повітрі та будуть більше часу проводити в приміщеннях, де вище ризики зараження.

Читайте також: