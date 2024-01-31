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Колосальні втрати в живій силі: в ЗСУ розповіли про бої на важливому напрямку

Юрій Берендій
31 січня 2024, 10:04оновлено 31 січня, 10:39
За даними Сил оборони Таврійського напрямку, російські війська не полишають спроб оточити Авдіївку.
Колосальні втрати в живій силі: в ЗСУ розповіли про бої на важливому напрямку
В ЗСУ розповіли про деталі боїв на стратегічному напрямку / Колаж Главред, фото: Міноборони РФ, Командування Об'єднаних Сил ЗС України

Протягом останньої доби українські військові знищили більше 400 російських окупантів на Таврійському напрямку. Також було знищено 68 одиниць військової техніки та 226 ворожих дронів різних типів. Про це йдеться у повідомленні Об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку.

Там зазначили, що в операційній зоні оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" російські окупаційні війська загалом завдали 50 ударів з використанням авіації, 2 ракетних удари, 1004 артилерійських обстріли та провів 53 бойових зіткнення.

"На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат", - йдеться у повідомленні.

відео дня

В ОСУВ "Таврія" зазначили, що протягом минулої доби Сили оборони відбили 26 атак на Авдіївському напрямку, а також 11 атак біля Первомайського та Невельського на Донеччині.

На Мар’їнському напрямку українські війська продовжують стримувати противника біля Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки на Донеччині, де відбито 16 атак.

На Шахтарському та Запорізькому напрямках ворог не вів наступальних (штурмових) дій.

Втрати ворога

В ОСУВ "Таврія" повідомили, що загалом за минулу добу російсько-окупаційні війська втратили 453 військовослужбовця. Крім того, за останню добу загальні втрати озброєння та військової техніки противника зросли до 68 одиниць без врахування БПЛА.

Серед них 5 танків, 21 бойова броньована машина (ББМ), 14 артилерійських систем, 2 реактивні системи залпового вогню (РСЗВ), 18 автомобілів та 3 одиниці спеціальної техніки.

Також ЗСУ знищили п’ять ворожих складів боєприпасів. Крім того, виведено з ладу або знищено 226 безпілотників різних типів.

Війна Росії проти України - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російські окупанти почали використовувати тактику малих штурмових груп для наступу на Авдіївському напрямку. Про це повідомив військово-політичний аналітик Дмитро Снєгирьов.

Також ворог зміг просунутись на південний захід від Бахмута на Донеччині. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Водночас, як зазначив директор ЦРУ Вільям Бернс, ситуація на фронті в 2024 році буде досить складною, однак, ключ до успіху Сил оборони України полягає в збереженні західної допомоги Україні.

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війна в Україні
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