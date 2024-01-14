Три "гарячі точки" на передовій: Залужний розкрив новий план для ЗСУ

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний повідомив про відвідування зон відповідальності двох оперативно-стратегічних угруповань військ.
Залужний разом з начальником Генерального штабу Сергієм Шапталою кілька днів працював у зонах відповідальності оперативно-стратегічних угруповань військ "Таврія" і "Одеса", написав він у своєму Telegram.
"Провели плідну роботу з командувачами напрямками та командирами бригад, які виконують завдання в Донецькій, Херсонській та Запоріжжі. Погодили кроки для підвищення ефективності застосування військ на основі наявних ресурсів та оперативної обстановки", - написав Головком ЗСУ.відео дня
З командувачем Військово-морських сил Олексієм Неїжпапою "детально опрацювали питання щодо ситуації в акваторії Чорного моря", - додав Залужний.
Війна в Україні
Раніше генерал ЗСУ назвав небезпечний напрямок на фронті. Противник продовжує наступати на кількох напрямках, попередив Олександр Сирський.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, ято РФ стягнула резерви і пішла на захоплення великого міста. Тривають щоденні штурми російських військ, розповів Олександр Сирський.
Як повідомлялося раніше, ЗСУ просуваються на Лівобережжі Херсонщини і захоплюють нові позиції. Українські сили продовжили наземні операції на східному березі Херсонської області.
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