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Успіх в районі Горлівки: ЗСУ з боями захопили стратегічні позиції росіян - ISW

Юрій Берендій
31 січня 2024, 08:23
За даними аналітиків, Сили оборони України змогли просунутись в районі Горлівки і закріпитись на нових позиціях.
Успіх в районі Горлівки: ЗСУ з боями захопили стратегічні позиції росіян - ISW
Українські військові закріпились на позиціях за 3 кілометри від Горлівки / Колаж: Главред, фото: 43 окрема механізована бригада, 241 окрема бригада Сил територіальної оборони

Російські окупаційні війська здійснили наступ на південний захід від Бахмута на Донеччині. У той же час українські війська відновили свої позиції, які були втрачені, на північний захід від Горлівки. Про це йдеться в свіжому звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

"Зокрема, на геолокаційних знімках від 29 січня видно, як підрозділи 102-го мотострілецького полку Росії захоплюють і зачищають позиції біля Бахмута, у зоні вздовж дороги T0504 Бахмут-Іванівське", - йдеться у повідомленні.

Один з російських воєнкорів стверджував, що окупанти намагаються отримати перевагу в районі Богданівки та Іванівського, підійшовши ближче до каналу Сіверський Донець на заході від Кліщіївки. Крім того, українські та російські джерела повідомляли про продовження бойових дій у районах Богданівки, Іванівського та Кліщіївки.

відео дня

За інформацією з відкритих джерел, аналітики вказали, що в районі Бахмута діють підрозділи російської 200-ї мотострілецької бригади, 331-й і 299-й повітряно-десантні (ВДВ) полки, а також 83-тя окрема гвардійська бригада ВДВ.

У той же час, Сили оборони України змогли захопити та закріпитись на відразу кількох ворожих позиціях на північний захід від Горлівки. На відео з геолокацією, що було опубліковане 29 січня, видно, як українські війська атакують за три кілометри на північний захід від Горлівки.

Наступ росіян на сході

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Авдіївка залишається ключовим напрямком для наступальних операцій російських окупаційних військ. Ворожі сили здійснюють атаку з трьох напрямків - північного, південного та східного - з метою оточення міста. Про це повідомило Міністерство оборони Великої Британії у соцмережі Х з посиланням на розвідувальні дані.

Наразі атакувальна операція російської армії в Україні триває, проте на початку весни її активність зменшиться. Таку думку висловив керівник Головного управління розвідки Міноборони України, генерал Кирило Буданов.

Російські окупанти активно наступають на сході України, проте стратегічних успіхів їм не вдалося досягнути. Про це заявив начальник служби зв'язків з громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ підполковник Володимир Фітьо.

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війна в Україні Бахмут
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