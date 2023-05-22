'Колосальні цифри': у ГУР підтвердили заяву Байдена про втрати росіян у Бахмуті

Країна-агресор Росія втратила у боях за Бахмут вже понад 100 тисяч своїх військових, заявив президент США Джо Байден після саміту G7 у Японії.

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У Бахмуті колосальні втрати окупантів / колаж Главред, фото: УНІАН, 93-я ОМБр Холодний Яр, president.gov.ua

Головне управління розвідки Міноборони України заяву президента США Джо Байдена підтвердило про те, що в Бахмуті окупаційні війська РФ втратили понад 100 тисяч своїх військових.

"Тут жодних розбіжностей немає. Є питання в різниці методології. Є один підхід, коли подаються загальні втрати разом з убитими і пораненими. Або окремо ліквідовані й окремо поранені. Так само питання, за який період це подається", - про це в ефірі національного телемарафону Єдині новини повідомив представник ГУР МО Андрій Юсов.

Він також додав, що втрати російських окупантів під Бахмутом "дійсно колосальні".

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"Вони абсолютно не відповідають ні поставленим цілям, ні заявленим результатам", - додав Юсов.

Дивіться відео про те, як у Бахмуті військові ЗСУ контрнаступають:

Ситуація в Бахмуті

Нагадаємо, що вже захоплено більше 10 позицій ворога, ЗСУ пішли в наступ під Бахмутом. Українські військові продовжують просуватися вперед на Бахмутському напрямку в районах передмістя.

Під Бахмутом звільнено 20 квадратних кілометрів територій. На Бахмутському напрямку ЗСУ реалізують комплекс заходів оборонної операції, підкреслила Ганна Маляр.

ЗСУ наступають уже 3 дні, а "вагнерівці" залізли в Бахмут, як щурі до мишоловки. використовуючи принцип активної оборони, бійці ЗСУ вдаються до контрнаступальних дій на деяких напрямках під Бахмутом.

ЗСУ взяли Бахмут в "напівоточення", українські військові просуваються по флангах. Українські сили взяли під контроль ряд панівних висот навколо Бахмута, повідомила Ганна Маляр.

"Вагнерівці" не зможуть продовжувати бої за межами Бахмута. Поки незрозуміло, чи дійсно Пригожин виведе свої сили з Бахмута. Є версії, що в кінці місяця він перекине "Вагнер" на інший "критичний" фронт.

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