Колони техніки підірвали: в ЗСУ повідомили про розгром противника під Авдіївкою

У ЗСУ пояснили, що відбувається в районі міста Авдіївка і чому росіянам так важливо його захопити.

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В ЗСУ повідомили про розгром противника під Авдіївкою / Колаж Главред, фото: скріншот із відео, 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха

Противник змінив тактику наступу на Авдіївку, якщо раніше ворог використовував великі колони бронетехніки і піхоти для противу фронту, то зараз наступ противника обмежується "м'ясними штурмами". Під час брифінгу у медіацентрі "Україна-Одеса" речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун, висловив думку, що для окупантів захоплення Авдіївки є важливим у першу чергу через "політичні міркування", повідомляє УНІАН.

"Ну, по перше, це якась єдина перемога (противника), можна навіть сказати, за цей рік. І, якщо, як вони думають, все для них вийде позитивно, то це єдина можливість щось показати, хоч якусь перемогу в зоні бойових дій для російського народу. На даний час, на щастя, російська армія на щось більше не здатна. Це навіть не щось таке стратегічне, а чисто політичне", - вважає речник.

Він також повідомив, що противник продовжує готувати злочинців та осіб, які ніколи не брали участі в бойових діях, з метою використання їх у штурмах.

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"Тобто, ворог за своєю старою традицією готується до м’ясних штурмів. Тому що з 10 жовтня втрачено (противником) вже близько 400 одиниць бронетехніки. Це й танки, й броньовані машини, БМП різного типу та бронетранспортери. Особовий склад окупанти розміщують у будинках місцевих жителів та таким чином прикриваються цивільним населенням як живим щитом", - підкреслив речник.

Також Штупун пояснив стратегію російських загарбників у районі Авдіївки. Він повідомив, що раніше вони намагалися рушати вперед великими колонами, з великою кількістю піхоти, але зазнали суттєвих втрат саме в бронетехніці, тому піхота відійшла.

Після цього протягом 4-5 днів тривала артпідготовка, використовувалася авіація, але після втрати 7 штурмовиків росіяни перейшли до скидання керованих авіаційних бомб з літаків, які в той момент перебувають на великій дальності.

"Скидають з літаків Су-35, які наразі на жаль не входять в зону дії нашої ППО", - підкреслив військовий.

Наступ росіян на Авдіївку

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, майор МВС Максим Морозов, представник "Легіону Свободи" вказує, що через розширення "сірої зони" в районі Авдіївки, є ймовірність оточення міста російськими військами.

Втрати російських окупантів у Авдіївці Донецької області перевищили ті, які вони зазнали у Вугледарі і Бахмуті, повідомив начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш.

Росіяни намагаються захопити Авдіївку в Донецькій області, використовуючи значну кількість піхоти та техніки в штурмі. Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний поділився на своїй сторінці в Facebook про вражаючими втратами російських військ лише на цьому напрямку.

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