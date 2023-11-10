Цифри шалені: Залужний розкрив втрати окупантів за місяць під Авдіївкою

Лише за місяць на Авдіївському напрямку РФ втратила близько 10 тисяч окупантів.

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Валерій Залужний розкрив втрати окупантів за місяць на Авдіївському напрямку / Колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, 37 окрема бригада морської піхоти, t.me/CinCAFU

Російські окупанти намагаються захопити Авдіївку в Донецькій області і кидають в штурми величезну кількість живої сили та техніки. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний на своїй сторінці в Facebook розповів про шалені втрати росіян лише на цьому напрямку.

Він зазначив, що активний штурм Авдіївки триває місяць. Там щодня продовжуються запеклі бої.

За місяць на Авдіївському напрямку окупанти втратили:

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понад 100 танків,

250 бронемашин,

близько 50 артилерійських систем,

7 літаків Су-25,

близько 10 тисяч окупантів.

"Дякую бригадам, нашим підрозділам. Піхоті, артилеристам, танкістам, розвідникам, операторам БПлА, медикам. Кожному захиснику, кожній захисниці, які боронять Авдіївку. Схиляю голову перед тими, хто на щиті. Вічна Памʼять і шана. Слава нашим Героям! Слава Україні!" - написав Залужний.

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