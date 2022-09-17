Арестович випадково назвав херсонського гауляйтера Спермоусовим після його сліз у швидкій

Стремоусов розплакався через "приліт" по будівлі адміністрації / Колаж фото Telegram/Олексій Арестович, скріншот

Радник Офісу президента Олексій Арестович випадково обізвав херсонського гауляйтера Кирила Стремоусова, який дивом вижив після обстрілу будівлі окупаційної адміністрації. Арестович назвав колаборанта "Спермоусовим". Так він обмовився під час розмови з Марком Фейгіним.

"У них там бідося. Прямо по Спермоусову... тьфу ти, Стремоусову попали, по кабінету ... Він там ридав у швидкій і я його розумію — важко бути зрадником", - сказав Арестович.

Він додав, що Стремоусова дуже здивувала точність влучання, адже снаряд попав прямо у його кабінет. Гауляйтера врятувало лише те, що на момент вибуху він не був у своєму кабінеті.

Стремоусов розплакався через приліт по його кабінету / Скріншот

За словами Арестовича, під час обстрілу вдалося ліквідувати щонайменше 4 людей.

"Знайти їх доволі просто, вся розвідка зводиться до того, щоб виявити найбагатше місце, бажано з банькою, бахнути туди — і не промахнешся. Так і тут - можна було знайти більш непримітний зал для нарад, а не будівлю обласної адміністрації", - додав Арестович.

Нагадаємо, "бавовна" сталась у п'ятницю, 16 вересня. Потужні вибухи прогриміли в центрі Херсона за будівлею облдержадміністрації, в районі Апеляційного суду. Російські пропагандисти стверджували про "приліт" щонайменше п'яти ракет. У момент удару окупанти проводили нараду "глав" адміністрацій та округів.

Наступ ЗСУ в Херсонській області

Збройні Сили України ведуть контрнаступальну операцію в Херсонській області для звільнення своєї землі від окупаційної армії Росії. Ворожі сили витісняються з тимчасово зайнятих позицій. Раніше деокупували населений пункт Високопілля.

Представник Оперативного командування Південь Наталія Гуменюк раніше сказала, що ЗСУ пошкодили всі мости, якими війська РФ користувалися для постачання своїх військ. Ворог більше не може використовувати естакади.

Радник офісу президента Олексій Арестович також повідомляв, що на Херсонщині армія України звільнила і Ольгине. Воно знаходиться на північ від раніше деокупованого Високопілля. Угруповання російських військ на правому березі Дніпра опинилося в оперативному оточенні.

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