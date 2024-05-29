УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Кого в Україні примусово не мобілізують до ЗСУ в червні: що сталося

Дмитро Відоменко
29 травня 2024, 09:38
356
За законом про мобілізацію в Україні військовослужбовці, які повернулися з російського полону, можуть призватися до ЗСУ тільки за власним бажанням.
мобілізація в Україні
Кого примусово не мобілізують до ЗСУ в червні - що сталося / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

У рамках мобілізації в Україні деякі категорії громадян заборонено примусово призивати на службу в Сили оборони. Такі люди можуть вступати до їхніх лав тільки на контракт і добровільно, повідомляє "24 канал".

Згідно з новим законом про мобілізацію в Україні військовослужбовці, які повернулися з російського полону, можуть призватися до ЗСУ тільки за власним бажанням.

Також добровільно вступити до ЗСУ можуть громадяни України, яким ще не виповнилося 25 років, які пройшли базову військову підготовку.

відео дня

Крім того, добровільно на контракт до Сил оборони можуть піти особи з інвалідністю, іноземні громадяни та люди без громадянства. Для цього їм слід звернутися до ТЦК і СП (у просторіччі - військкомат) за місцем фактичного проживання або безпосередньо до військової частини, в якій збираються служити.

Мобілізація в Україні

Мобілізація в Україні - комплекс заходів, які проводяться з 2014 року у зв'язку з військовим вторгненням Російської Федерації.

У період із 2014 до 2015 року Київ провів шість хвиль часткової мобілізації, під час якої до армії призивали переважно громадян із досвідом військових дій або строкової служби в армії віком від 20 до 60 років.

24 лютого 2022 року Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Київ оголосив загальну мобілізацію. До лав Сил оборони і безпеки призиваються військовозобов'язані громадяни (переважно - чоловіки) віком від 27 до 60 років.

Мобілізація в Україні - оновлення даних військовозобов'язаними

Нагадаємо, новий закон про мобілізацію набув чинності з 18 травня. Згідно з ним, усі чоловіки призовного віку від 18 до 60 років мають оновити свої дані в ТЦК і СП, ЦНАПах або в електронному режимі протягом 60 днів із дня набрання чинності законом.

Також якщо військовозобов'язаний не оновить свої облікові дані протягом двох місяців, тобто до 18 липня, поліція може його затримати і доставити до ТЦК. Однак тут є певні нюанси.

Як повідомляв Главред, підполковник Павло Литвин розповів - система онлайн-обліку військовозобов'язаних "Оберіг" збирає дані з різних реєстрів, зокрема платників податків, що дає змогу ТЦК знаходити роботодавців військовозобов'язаних та організовувати їхні візити до військкоматів.

Вас може зацікавити таке:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

мобілізація мобілізація в армію ТЦК та СП
Реклама

Головне за день

Літаки, танки та ракети: Швеція оголосила про найбільший пакет допомоги для України

Літаки, танки та ракети: Швеція оголосила про найбільший пакет допомоги для України

11:06 Україна
Окупанти вдарили ракетою по Сумщині: є жертви та постраждалі

Окупанти вдарили ракетою по Сумщині: є жертви та постраждалі

10:51 Україна
Удари по Росії польською зброєю: у Варшаві зробили важливу заяву

Удари по Росії польською зброєю: у Варшаві зробили важливу заяву

10:46 Україна
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Військові просять виключити нардепів Порошенка з комісії по фортифікаціях: “Ви за попередні не відсиділи” 36765

Військові просять виключити нардепів Порошенка з комісії по фортифікаціях: "Ви за попередні не відсиділи"

Як очистити п'яти від огрубілої шкіри - французький трюк працює на всі 100% 19478

Як очистити п'яти від огрубілої шкіри - французький трюк працює на всі 100%

У який колір краще фарбувати сиве волосся: прості засоби вирішать срібну проблему 14070

У який колір краще фарбувати сиве волосся: прості засоби вирішать "срібну" проблему

Зраджував довгий час: у Росії розпалася найміцніша сімейна пара 11753

Зраджував довгий час: у Росії розпалася найміцніша сімейна пара

Останні новини

11:07

Небезпека для всієї України: Жданов сказав, якою може бути наступна атака РФ

11:06

Літаки, танки та ракети: Швеція оголосила про найбільший пакет допомоги для України

10:51

Окупанти вдарили ракетою по Сумщині: є жертви та постраждалі

10:46

Удари по Росії польською зброєю: у Варшаві зробили важливу заяву

10:40

Аналітик назвав умову, за якої ЗСУ вдасться знищити Кримський міст

Зміна кордонів у Балтії - перший крок, далі РФ візьметься за Арктику - КлименкоЗміна кордонів у Балтії - перший крок, далі РФ візьметься за Арктику - Клименко
10:37

Китайський гороскоп на завтра 30 травня: Бикам - сімейні проблеми, Зміям - проблеми зі шлунком

10:27

Всього 3 інгредієнти: найкращий варіант, чим підживити полуницю під час цвітінняВідео

10:08

Онук Алли Пугачової таємно приїхав до Росії - що сталося

10:03

Удар ЗСУ по аеродрому в Луганську: з'явились свіжі знімки з наслідками атаки

Реклама
09:56

"Лукашенко - не самогубець": ексглава Генштабу оцінив ризик наступу РФ із Білорусі

09:38

Кого в Україні примусово не мобілізують до ЗСУ в червні: що сталося

09:18

Путіністи Йосип Пригожин і співачка Валерія покинули РФ - причина

09:13

Москва клянчить зброю в Судану: демілітаризація йде за планомПогляд

09:01

США братимуть участь в Саміті миру щодо України: в Білому домі розкрили деталі

09:00

Україні загрожує заморозка війни, Путін квапиться – СнєгирьовВідео

08:47

Гороскоп на завтра 30 травня: Близнюкам - неочікувана подія, Леви - балуйте себе

08:45

Наступ РФ на Суми: експерт оцінив, чи достатньо в окупантів сил для атаки

08:26

ЗСУ перейшли в контрнаступ на Харківщині та відбили ряд позицій - ISW

07:57

Як Трінчер і Волошин: Маша Єфросиніна з чоловіком оголосять про розлучення - ЗМІ

07:35

Церковне свято 30 травня: що заборонено робити на преподобного Ісаакія

Реклама
07:31

Трамп заявив, що у відповідь на вторгнення РФ в Україну він би розбомбив Москву - WP

06:48

Окупанти влаштували чотири механізовані атаки на Донеччині: в ISW назвали мету РФ

06:01

Важливий пазл у загальну систему нашої безпекиПогляд

05:54

Коли краще поливати розсаду, щоб отримати багатий врожай: вранці чи ввечері

05:25

Україна має відповідну зброю: в США розповіли, як зупинити російські КАБи

04:50

"Нелегітимність" Зеленського: політолог пояснив сенс "наїзду" Путіна

04:15

"Не хочу просто чекати": Селін Діон розповіла, як бореться з важкою хворобою

03:45

"Зупинити це неможливо": полковник ЗСУ сказав, яке рішення Китаю може нашкодити Україні

03:00

"Друзями нам не бути": Ілона Гвоздьова висловилася про Володимира Остапчука

02:40

"У мене не було вибору": Ніно Катамадзе зізналася, що змусило її співати в РФ

02:20

Пік дефіциту в енергосистемі: в Укренерго розповіли, коли і до чого готуватись

01:28

Експерт відповів, чи здатна РФ воювати на два фронти

28 травня, вівторок
23:54

Не заохочують і не дають можливостей: у США озвучили позицію щодо ударів по РФ

23:50

Kola розповіла, як планує заводити дітей у шлюбі на відстані

23:41

Складна загадка для найкмітливіших: лише одиниці знайдуть помилку за 5 секунд

23:26

Сайт королівської сім'ї видалив заяву принца Гаррі, яка розлютила короля

23:11

Мала жалюгідний вигляд: путіністка Аллегрова зганьбилася під час шоу

23:05

Україна отримає тисячі снарядів "найближчими днями": у Чехії заінтригували заявою

23:04

В Україні жорстко відповіли на закиди Путіна про "нелегітимного" Зеленського

23:02

Онук Алли Пугачової обламав росіян і показав своїх друзів - причина

Реклама
22:48

Ектор Хіменес-Браво натякнув на вагітність подруги: "Не можемо приховувати"Відео

22:44

Де Україні знайти 20 батарей Patriot?Погляд

22:37

Не Почаївська і не Києво-Печерська: яка лавра найстаріша в Україні - Акім ГалімовВідео

22:06

"Чоловік-олень Валерії": путініст Йосип Пригожин зганьбився на всю РФ

22:04

Чи будуть відключення світла в Україні 29 травня: в "Укренерго" відповіли

21:57

"Пощастило, що була пристебнута": популярна українська співачка потрапила в ДТП

21:42

Була з супроводом: Кейт Міддлтон уперше за півроку з'явилася на людях

21:32

Як приготувати наливку зі смородини: що робити, щоб отримати смачний і солодкий напій

21:17

Вибухи в Підмосков'ї: російська ППО переплутала цілі і влупила по своїх - ЗМІ

21:11

Україна повинна відповідати: Макрон закликав дозволити ЗСУ бити по Росії

^
Мобілізація в Україні
Міноборони запустило додаток "Резерв+" для військовозобов'язаних: як він працюєЯк тепер потрібно проходити ВЛКНа одну довідку менше: що треба знати під час оновлення даних в ТЦК
Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Сад та город
Що вигідно вирощувати на городі в УкраїніЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Лайфхаки и хитрости
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Цікаве
Народні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Рецепти
НапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТО
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем народження подругиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження, кумЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти