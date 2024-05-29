Кого в Україні примусово не мобілізують до ЗСУ в червні: що сталося

За законом про мобілізацію в Україні військовослужбовці, які повернулися з російського полону, можуть призватися до ЗСУ тільки за власним бажанням.

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Кого примусово не мобілізують до ЗСУ в червні - що сталося / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

У рамках мобілізації в Україні деякі категорії громадян заборонено примусово призивати на службу в Сили оборони. Такі люди можуть вступати до їхніх лав тільки на контракт і добровільно, повідомляє "24 канал".

Згідно з новим законом про мобілізацію в Україні військовослужбовці, які повернулися з російського полону, можуть призватися до ЗСУ тільки за власним бажанням.

Також добровільно вступити до ЗСУ можуть громадяни України, яким ще не виповнилося 25 років, які пройшли базову військову підготовку.

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Крім того, добровільно на контракт до Сил оборони можуть піти особи з інвалідністю, іноземні громадяни та люди без громадянства. Для цього їм слід звернутися до ТЦК і СП (у просторіччі - військкомат) за місцем фактичного проживання або безпосередньо до військової частини, в якій збираються служити.

Мобілізація в Україні Мобілізація в Україні - комплекс заходів, які проводяться з 2014 року у зв'язку з військовим вторгненням Російської Федерації. У період із 2014 до 2015 року Київ провів шість хвиль часткової мобілізації, під час якої до армії призивали переважно громадян із досвідом військових дій або строкової служби в армії віком від 20 до 60 років. 24 лютого 2022 року Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Київ оголосив загальну мобілізацію. До лав Сил оборони і безпеки призиваються військовозобов'язані громадяни (переважно - чоловіки) віком від 27 до 60 років.

Мобілізація в Україні - оновлення даних військовозобов'язаними

Нагадаємо, новий закон про мобілізацію набув чинності з 18 травня. Згідно з ним, усі чоловіки призовного віку від 18 до 60 років мають оновити свої дані в ТЦК і СП, ЦНАПах або в електронному режимі протягом 60 днів із дня набрання чинності законом.

Також якщо військовозобов'язаний не оновить свої облікові дані протягом двох місяців, тобто до 18 липня, поліція може його затримати і доставити до ТЦК. Однак тут є певні нюанси.

Як повідомляв Главред, підполковник Павло Литвин розповів - система онлайн-обліку військовозобов'язаних "Оберіг" збирає дані з різних реєстрів, зокрема платників податків, що дає змогу ТЦК знаходити роботодавців військовозобов'язаних та організовувати їхні візити до військкоматів.

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