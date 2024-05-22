Повістка через Резерв+: чого чекати українцям після оновлення даних - Лубінець

Наразі не існує такого поняття, як електронна повістка. Законодавчо принципи оповіщення громадян не змінювалися – повістка може бути вручена лише особисто і під підпис, як і раніше. Тому, повістка не прийде у додаток Резерв+, повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець у Telegram.
При цьому він зазначив, що після оновлення даних військовозобов'язаний не стане "ухилянтом". Крім того:
- зникає необхідність проходження ВЛК до окремого рішення ТЦК;
- зможе отримати витяг із реєстру "Оберіг" та інформацію, яка наявна в органах державної влади;
- не втрачатиме дорогоцінний час у чергах до ТЦК;
- уникне штрафів до 51 тисячі гривень;
- зможе безперешкодно переміщатися через блокпости;
- проходитиме швидку перевірку даних у разі зупинки на вулиці - замість примусової поїздки до ТЦК.
Варто також наголосити, що стати на облік через застосунок Резерв+ чи отримати бронювання – не можна. Зараз через застосунок можна лише оновити дані та отримати витяг з реєстру Оберіг.
Що таке "Резерв+"?
"Резерв+" – це застосунок для українських військовозобов'язаних, призовників і резервістів, з допомогою якого, зокрема, можна дистанційно уточнити облікові дані у територіальному центрі комплектування (ТЦК).
У Міноборони зазначають, що скоро у "Резерв+" з’являться електронні направлення на ВЛК, а влітку з'явиться електронний військовий квиток. За словами речника Міністерства оборони України Дмитра Лазуткіна, повноцінна версія застосунку буде доступна влітку цього року.
Мобілізація в Україні - останні новини
Нагадаємо, в Україні 18 травня набув чинності закон про вдосконалення мобілізації. Це спричинило деякі зміни у процедурі перетину кордону.
В свою чергу, речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін конкретно і чітко пояснив, що очікує на "обмежено придатних" після набуття чинності нового закону.
Раніше також повідомлялось, що Кабінет Міністрів вніс зміни до порядку бронювання військовозобов'язаних.
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