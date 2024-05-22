Повістка через Резерв+: чого чекати українцям після оновлення даних - Лубінець

Зараз через застосунок можна лише оновити дані та отримати витяг з реєстру Оберіг, наголошує Дмитро Лубінець.

https://glavred.net/ukraine/povestka-cherez-rezerv-chego-zhdat-ukraincam-posle-obnovleniya-dannyh-lubinec-10566992.html Посилання скопійоване

Оновлення даних через застосунок Резерв+ / колаж: Главред, фото: Міністерство оборони України, ua.depositphotos.com

Наразі не існує такого поняття, як електронна повістка. Законодавчо принципи оповіщення громадян не змінювалися – повістка може бути вручена лише особисто і під підпис, як і раніше. Тому, повістка не прийде у додаток Резерв+, повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець у Telegram.

При цьому він зазначив, що після оновлення даних військовозобов'язаний не стане "ухилянтом". Крім того:

зникає необхідність проходження ВЛК до окремого рішення ТЦК;

зможе отримати витяг із реєстру "Оберіг" та інформацію, яка наявна в органах державної влади;

не втрачатиме дорогоцінний час у чергах до ТЦК;

уникне штрафів до 51 тисячі гривень;

зможе безперешкодно переміщатися через блокпости;

проходитиме швидку перевірку даних у разі зупинки на вулиці - замість примусової поїздки до ТЦК.

Варто також наголосити, що стати на облік через застосунок Резерв+ чи отримати бронювання – не можна. Зараз через застосунок можна лише оновити дані та отримати витяг з реєстру Оберіг.

відео дня

Що таке "Резерв+"? "Резерв+" – це застосунок для українських військовозобов'язаних, призовників і резервістів, з допомогою якого, зокрема, можна дистанційно уточнити облікові дані у територіальному центрі комплектування (ТЦК). У Міноборони зазначають, що скоро у "Резерв+" з’являться електронні направлення на ВЛК, а влітку з'явиться електронний військовий квиток. За словами речника Міністерства оборони України Дмитра Лазуткіна, повноцінна версія застосунку буде доступна влітку цього року.

Мобілізація в Україні - останні новини

Нагадаємо, в Україні 18 травня набув чинності закон про вдосконалення мобілізації. Це спричинило деякі зміни у процедурі перетину кордону.

В свою чергу, речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін конкретно і чітко пояснив, що очікує на "обмежено придатних" після набуття чинності нового закону.

Раніше також повідомлялось, що Кабінет Міністрів вніс зміни до порядку бронювання військовозобов'язаних.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред