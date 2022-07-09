Кого не пустять у відпустку в Україні через війну – перелік сфер

Кого не пустять у відпустку в Україні через війну/ УНІАН, Генштаб ЗСУ

Частина українців на час дії воєнного стану залишаться без відпусток. Законодавством передбачено, що роботодавці можуть відмовити у відпочинку представникам десяти сфер праці.

На такий крок роботодавці можуть піти, опираючись на законодавство, якщо будуть бачити, що підприємству в нинішніх умовах потрібно безперервно функціонувати. Тоді працівнику можуть відмовити у будь-яких видах відпустки. Хто саме може залишитися без відпусток, пояснив в.о. голови Державної служби з питань праці Ігор Денера в ефірі "Сніданку з 1+1".

Він зазначив, що у законодавстві передбачено такі обмеження для працівників наступних сфер:

паливно-енергетичного сектору;

нафтової промисловості;

газової промисловості;

ядерної енергетики;

охорони здоров'я;

системи життєзабезпечення;

транспорту та пошти;

оборонної промисловості;

металургійної промисловості;

цивільного захисту.

Рівень щорічної відпустки зробили однаковим для всіх

У той же час в законодавстві передбачено, що на період дії воєнного стану рівень кількості днів, на які людина може піти відпочивати, буде однаковим для усіх, пояснює в.о. керівника Держпраці.

"У мирний час у нас мінімальна тривалість щорічної відпустки визначалася як 24 календарних дні. Але з огляду на специфіку роботи і педагоги, й інші категорії працівників мали дещо збільшені відпустки: педагоги – 56 календарних днів, неповнолітні – 51, задіяні в підземних роботах – 28 і так далі. На період воєнного часу економіка має працювати і не час для такого повноцінного відпочинку. Тому законодавці прийняли рішення, що мінімальний термін щорічної відпустки має бути один для всіх", – пояснив Ігор Денера.

Проте, за його словами, це не стосується додаткових відпусток, які передбачені, зокрема, за роботу в шкідливих умовах, для тих, хто має двох і більше дітей тощо.

Також Денера пояснив, що невикористані дні нікуди не зникнуть. Якщо у працівника було право піти у відпустку за рік на 36 днів, а тепер зменшили цю кількість до 24 днів, то ця решта не згорає, а накопичується. Тобто ці дні можна буде використати потім або взяти за них компенсацію у грошовому еквіваленті.

Раніше Главред пояснював, що робити, якщо роботодавець не виплатив зарплату під час воєнного стану. З початком війни на багатьох підприємствах спостерігається невиплата зарплат. Це відбувається з об'єктивних причин, однак є й такі випадки, коли роботодавці просто користуються законодавчим послабленням.

Нагадаємо, в Україні піднімуть заробітну плату працівникам медичної сфери. Як повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я України, базова зарплата буде на рівні не менше 20 000 гривень для лікарів і 13 500 гривень для медсестер.

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