УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Кого не пустять у відпустку в Україні через війну – перелік сфер

9 липня 2022, 11:55

У Держпраці пояснили, хто з українців цього року не зможе відпочити через воєнний стан.

ноутбук, работа, кот, украинские военные
Кого не пустять у відпустку в Україні через війну/ УНІАН, Генштаб ЗСУ

Частина українців на час дії воєнного стану залишаться без відпусток. Законодавством передбачено, що роботодавці можуть відмовити у відпочинку представникам десяти сфер праці.

На такий крок роботодавці можуть піти, опираючись на законодавство, якщо будуть бачити, що підприємству в нинішніх умовах потрібно безперервно функціонувати. Тоді працівнику можуть відмовити у будь-яких видах відпустки. Хто саме може залишитися без відпусток, пояснив в.о. голови Державної служби з питань праці Ігор Денера в ефірі "Сніданку з 1+1".

Він зазначив, що у законодавстві передбачено такі обмеження для працівників наступних сфер:

  • паливно-енергетичного сектору;
  • нафтової промисловості;
  • газової промисловості;
  • ядерної енергетики;
  • охорони здоров'я;
  • системи життєзабезпечення;
  • транспорту та пошти;
  • оборонної промисловості;
  • металургійної промисловості;
  • цивільного захисту.

Рівень щорічної відпустки зробили однаковим для всіх

У той же час в законодавстві передбачено, що на період дії воєнного стану рівень кількості днів, на які людина може піти відпочивати, буде однаковим для усіх, пояснює в.о. керівника Держпраці.

"У мирний час у нас мінімальна тривалість щорічної відпустки визначалася як 24 календарних дні. Але з огляду на специфіку роботи і педагоги, й інші категорії працівників мали дещо збільшені відпустки: педагоги – 56 календарних днів, неповнолітні – 51, задіяні в підземних роботах – 28 і так далі. На період воєнного часу економіка має працювати і не час для такого повноцінного відпочинку. Тому законодавці прийняли рішення, що мінімальний термін щорічної відпустки має бути один для всіх", – пояснив Ігор Денера.

Проте, за його словами, це не стосується додаткових відпусток, які передбачені, зокрема, за роботу в шкідливих умовах, для тих, хто має двох і більше дітей тощо.

Також Денера пояснив, що невикористані дні нікуди не зникнуть. Якщо у працівника було право піти у відпустку за рік на 36 днів, а тепер зменшили цю кількість до 24 днів, то ця решта не згорає, а накопичується. Тобто ці дні можна буде використати потім або взяти за них компенсацію у грошовому еквіваленті.

Раніше Главред пояснював, що робити, якщо роботодавець не виплатив зарплату під час воєнного стану. З початком війни на багатьох підприємствах спостерігається невиплата зарплат. Це відбувається з об'єктивних причин, однак є й такі випадки, коли роботодавці просто користуються законодавчим послабленням.

Нагадаємо, в Україні піднімуть заробітну плату працівникам медичної сфери. Як повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я України, базова зарплата буде на рівні не менше 20 000 гривень для лікарів і 13 500 гривень для медсестер.

Читайте також:

війна в Україні літній відпочинок вторгнення Росії
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

13:36

Путіну відзвітували про втрати армії РФ в Україні: двохсотих вже більше півсотні тисяч - ЗМІ

13:19

"Пора прокинутися від пропаганди": популярний в Росії співак заступився за Україну

13:13

Путін раптово "прозрів": він визнав вплив санкцій на РФ і відчитав чиновників "за байдужість"Відео

13:00

Гороскоп на завтра 10 липня 2022: Дівам - гроші, Стрільцям - втрати, Рибам - знак вищих силВідео

12:59

Як адаптуватися до життя під час війни: прості поради психологаВідео

Реклама
12:59

"Іншого сценарію немає": експерт розповів, чого чекати від РФ після можливого захоплення ДонбасуВідео

12:29

Чорнобаївка-26: біля Херсона палають і детонують склади боєприпасів окупантівВідео

12:09

Українець помер, побачивши загиблого на війні сина: деталі трагедії на ВолиніВідео

12:00

З глузду з'їхати: вагітна Тодоренко розкрила таємницю майбутньої дитини

11:58

В Україні не буде затяжної війни: ЗСУ повністю звільнять території максимум за 5 років - ТукаВідео

11:55

Кого не пустять у відпустку в Україні через війну – перелік сферВідео

11:37

Неймовірно смачне варення на зиму з 3 найкорисніших ягід літа: швидкий рецептВідео

11:22

"Це найстрашніше": дитячий психолог розповіла, як допомогти дитині пережити війнуВідео

11:11

Окупанти ввели воєнний стан і змінюють герб на захопленій частині ХарківщиниВідео

10:26

"Друга армія світу не змогла впоратися з Україною": Гіркін визнав провал РосіїВідео

10:20

"Бункерний дід забирає найкращих": під Донецьком загинув майстер спорту і товариш БеленюкаВідео

10:19

Гороскоп на сьогодні, 9 липня 2022: Ракам - удача, Терезам - віщі сни, Козерогам - серйозна сваркаВідео

09:57

Окупант хотів "зрівняти з землею" українців, але помер у річницю свого весілля

09:51

Місячний календар на серпень 2022: дні великої удачі і небезпеки

09:37

Окупанти пішли в наступ і нарвалися на ЗСУ: була знищена ціла танкова рота армії РФВідео

Реклама
09:15

Арестович пояснив, чому окупанти взяли "оперативну паузу" у війні проти УкраїниВідео

09:01

Литиме, як з відра: грози накриють майже всю територію УкраїниВідео

08:40

Потрібно просто дати Україні більше необхідної зброїПогляд

08:34

194 "двохсотих" і 3 склади боєприпасів: ЗСУ скоротили популяцію окупантів на півдніВідео

08:07

РФ готується до масштабнішого наступу, "оперативну паузу" використовує як прикриття – ISWВідео

07:30

Користь і шкідливість капусти: кому не можна її їсти, а деяким вона допоможе як лікиВідео

07:17

Ракетний удар по Миколаєву: відбулися вибухи, над містом димВідео

06:21

Чого чекати після відставки Джонсона: важливі наслідкиПогляд

06:00

Росія почне стирати Бахмут та Слов'янськ так само, як Алеппо - інтерв'ю з Георгієм ТукоюВідео

05:39

Робота у Польщі 2022 для українців: які потрібні документи і скільки платять

05:30

Чистить організм, зміцнює судини: в чому надзвичайна користь сливи та підступна небезпека

05:01

Жіночий гороскоп на тиждень 11-17 липня: Дівам - плітки, Терезам - тривожні сни, Козерогам - удачаВідео

04:30

Пекельна спека повертається: синоптик попередив українців і назвав датуВідео

04:02

Військовий експерт розповів, чи підуть ЗСУ влітку в контрнаступ

03:45

"Лютий треш": перетягнута корсетом Королева заспівала з сином, поки Тарзан ледве рухав ногамиВідео

03:10

Військовий експерт пояснив, чому російська армія поміняла техніку ракетних ударів

02:40

Налетять проливні дощі і вдарить холод: синоптики анонсували погодні аномалії в УкраїніВідео

02:05

Персик чи нектарин: у чому користь фруктів та чому їх не можна їсти людям з хворим шлунком

02:00

59-річна Демі Мур шокувала фанатів знімками в купальнику

01:35

Помідори достигнуть за кілька днів: як прискорити дозрівання томатів на грядціВідео

Реклама
01:22

Бред Пітт розповів, що страждає надзвичайно рідкісною хворобою

00:51

Прикмети на 9 липня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

00:28

Таємне побачення: Пугачова провела несподівану зустріч в Юрмалі

08 липня, п'ятниця
23:54

Прибирання катівні та неробочий туалет: син очільника Запорізької РВА розповів про жахи полону

23:48

Віталій Козловський розповів, як на 9 травня виступав у Москві

23:23

"Навішали росіянам, завалили танкову роту": Арестович розповів про успіхи ЗСУВідео

23:22

У Собчак розгледіли пристойний вагітний живіт

23:03

Десантники з ЗСУ "демілітаризували" п'ять російських танків і захопили полонених

23:03

Захищаючи Україну від окупантів загинув учасник шоу Екси Олександр Стрикаль

22:53

Російський музичний критик назвав російську співачку, яка назавжди покинула РФ

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти