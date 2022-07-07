В Україні медикам серйозно піднімуть зарплату: новий механізм

Зарплати медикам / pixabay

В Україні піднімуть заробітну плату працівникам медичної сфери.

Як повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я України, базова зарплата буде на рівні не менше 20 000 гривень для лікарів і 13 500 гривень для медсестер.

Заступник міністра Олексій Яременко повідомив, що у відомстві створили всі механізми для того, щоб лікарні щомісяця отримували необхідне фінансування.

Так, тиждень тому було прийнято постанову - воно передбачає продовження пакету дофінансування для медичних установ, які поки не можуть за свій рахунок забезпечити виплату базової заробітної плати медикам.

Фінансування лікарень

Крім того з липня змінюються підходи до фінансування медзакладів - лікарні, які працюють на фронті, а також у прифронтових і на тимчасово окупованих територіях, продовжать щомісяця гарантовано отримувати 1/12 від річного фінансування.

Водночас медичні заклади, які працюють у тилу, отримуватимуть кошти за фактично надані медичні послуги.

Підвищення зарплат лікарям

Кабінет Міністрів України 12 січня видав постанову, згідно з якою держава підвищує рівень заробітної плати лікарям та медичному персоналу. Мінімальний оклад лікаря, який працює в державному або комунальному медичному закладі повний робочий день, повинен скласти 20 тисяч гривень.

Середній медичний персонал (фахівці з початковим/першим рівнем вищої медосвіти) повинен отримувати мінімум 13 тисяч гривень.

Лікарі первинної ланки, серед яких сімейні лікарі, терапевти і педіатри, зможуть отримувати високі зарплати тільки в тому випадку, якщо їх вибрали більше 70% пацієнтів від необхідної державою квоти (вона становить 1800 осіб).

У тому випадку, якщо доктор або фахівець працює неповний робочий день, оплата праці, згідно з новими вимогами, здійснюється виходячи з відпрацьованого часу.

Однак медичні працівники стверджують, що у зв'язку з нововведеннями їх стали переводити на 0,75 або на половину ставки, а також скорочують штатні одиниці.

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