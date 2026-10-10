Коли завершиться війна в Україні: з'явився несподіваний прогноз

Україна потребує західного фінансування, зброї та розвідувальної інформації, вважає Андрій Длігач.

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Оприлюднено прогноз щодо завершення війни / Колаж: Главред, фото: facebook.com/56brigade, facebook.com/22ombr

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Є три можливі сценарії розвитку ситуації навколо завершення війни

Істотно змінити ситуацію може посилення санкцій проти РФ

За оцінкою футуролога Андрія Длігача, подальший перебіг війни залежить насамперед від ресурсів сторін та обсягів зовнішньої підтримки.

Україна потребує західного фінансування, зброї та розвідувальної інформації, тоді як Росія стикається з економічними обмеженнями, але продовжує отримувати допомогу від Китаю та Північної Кореї, пише ТСН.

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Експерт виділив три можливі сценарії розвитку подій: продовження бойових дій з нинішньою інтенсивністю ще щонайменше два роки, збільшення військової допомоги Україні з боку Заходу або посилення підтримки Росії з боку Китаю.

За прогнозом Длігача, ймовірність першого варіанту становить 60%, а двох інших - по 20%. Істотно змінити ситуацію можуть посилення санкцій проти Росії та її партнерів, а також нарощування поставок озброєння Україні. При цьому жоден із сценаріїв поки що не можна вважати гарантованим.

Експерт пояснив, за якої умови Росія може погодитися на завершення війни

Дипломат Володимир Огризко вважає, що російське керівництво поки що не виявляє реальної готовності до завершення війни проти України навіть на умовах компромісу. На його думку, така позиція зумовлена не лише прагненням Москви досягти певних успіхів на фронті або отримати переваги під час переговорів.

Як зазначає експерт, для Кремля питання припинення бойових дій безпосередньо пов’язане зі збереженням влади. У Москві можуть розглядати можливе завершення війни з точки зору його впливу на політичну систему Росії та особисті позиції Володимира Путіна.

Огризко не виключає, що російське керівництво піде на припинення бойових дій лише за умови, що буде впевнене у відсутності загроз для влади Путіна. Іншими словами, рішення про закінчення війни може залежати від того, наскільки безпечним для чинного режиму Кремль вважатиме такий крок.

Як раніше повідомляв "Главред", Зеленський раніше заявив про готовність до особистої зустрічі з Володимиром Путіним, якщо це допоможе досягти реального результату для припинення війни. Президент наголосив, що це не є його особистим бажанням, однак Україна потребує чітких гарантій безпеки у разі проведення таких переговорів, зокрема в рамках саміту G20.

Нагадаємо, Путін раніше вкотре заперечив наявність агресивних намірів щодо Європи , водночас пригрозивши "відповіддю" на потенційні загрози та поклавши провину за відсутність діалогу на Україну.

Раніше в Берліні зробили важливу заяву щодо завершення війни в Україні. Німеччина зосередиться на підтримці України у протидії повномасштабній агресії Росії, заявили в Берліні.

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Про персону: Володимир Огризко Володимир Огризко – український дипломат, міністр закордонних справ України (2007-2009), надзвичайний і повноважний посол України (1996). З вересня 2014 року керує аналітико-інформаційним Центром досліджень Росії. Пише статті для таких ЗМІ, як Новое время та Українська правда. З 2022 року проректор із міжнародної діяльності в Київському університеті імені Бориса Грінченка.

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