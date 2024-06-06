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Серйозні проблеми для РФ: в розвідці назвали наслідки удару по поромах в Криму

Юрій Берендій
6 червня 2024, 15:18оновлено 6 червня, 15:49
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В британській розвідці зазначили, що удар по поромах в тимчасово окупованому Криму суттєво вплине на логістику російських військ на півдні України.
Серйозні проблеми для РФ: в розвідці назвали наслідки удару по поромах в Криму
Британська розвідка оцінила удар по Керченській поромній переправі / Колаж Главред, фото: Генштаб ЗСУ, УНІАН

В ніч на 30 травня Сили оборони завдали удару безпілотниками по Керченській поромній переправі. Внаслідок операції ГУР МО було уражено та виведено з ладу 2 вантажні залізничні пороми. Про наслідки цієї атаки йдеться у звіті розвідки Міністерства оборони Великої Британії.

За даними розвідки, дані залізничні пороми у зв'язку з суворими обмеженнями, що діють на Керченському мосту, ймовірно, були основним засобом для транспортування боєприпасів та палива до окупованого Росією Криму.

Також зазначається, що РФ застосовує автомобільні вантажні пороми для транспортування важких вантажів через Керченську протоку.

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"Знижена пропускна залізнична здатність майже напевно призвела до тимчасового припинення російських військових логістичних операцій, і потенційно, до постачання пального до Криму", - повідомляє розвідка.

Це, майже напевно, змусить Росію швидко знайти альтернативу залізничному поромному сполученню, що може вплинути на її більш широкі морські логістичні операції. У іншому випадку, їй доведеться послабити обмеження щодо використання залізничної частини Кримського мосту для транспортування палива і вибухонебезпечних вантажів.

Розвідка відзначає, що атака України на поромні переправи та нафтовий термінал підкреслює вразливість Керченської протоки перед українськими ударними засобами, незважаючи на значні зусилля, які Росія вклала у безпеку і протиповітряну оборону.

Серйозні проблеми для РФ: в розвідці назвали наслідки удару по поромах в Криму
Що відомо про Кримський міст / Інфографіка: Главред

Міністерство оборони Великої Британії

Міністерство оборони Великої Британії - виконавчий департамент в уряді Великої Британії, що відповідає за імплементацію політики оборони держави, визначеної британським урядом, та безпосереднє керівництво Збройними силами Великої Британії, пише Вікіпедія.

Міноборони Британії часто аналізує дії на фронті України та видає щоденні зведення.

Удар по Керченській поромній переправі 29 травня - вибухи в Криму

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, за даними російських джерел, внаслідок удару по окупованому Росією Криму в ніч на 30 травня було знищено до 7 російських суден. Зокрема, ймовірно було уражено або знищено чотири катери, два пороми і лоцманський катер.

За даними експертів Bild, така атака по тимчасово окупованому Криму може свідчити про підготовку України до удару по Кримському мосту.

Начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня України Дмитро Плетенчук зазначив, що Росія не має альтернативи Керченському мосту, оскільки його функціонування є ключовим для військової логістики російської армії.

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