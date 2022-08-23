Коли ЗСУ отримають ракети ATACMS понад 300 км, буде два варіанти удару по Кримському мосту – експерт

Кримський міст залишається основною артерією логістики окупаційних військ РФ - Шуліпа / Reuters, wikimedia commons

Україні потрібно знищити як автомобільну, так і залізничну магістралі Кримського мосту. Незважаючи на відкриття Росією так званого сухопутного коридору між Ростовською областю і захопленим Кримом, саме естакада залишається головною артерією постачання російських військ. Коли у ЗСУ будуть ракети ATACMS з дальністю пуску більше 300 км, вони можуть завдати або одиночний, або груповий ракетний удар по ешелонах з російськими боєприпасами. Детонація може призвести до одночасного знищення обох частин мосту. Про це заявив директор Інституту дослідження російської агресії, юрист Юрій Шуліпа.

У інтерв'ю Главреду він розповів про те, що ЗСУ потрібно знищувати Кримський міст, оскільки естакада, як і раніше, залишається головною транспортною артерією, якою Росія забезпечує свої окупаційні війська, як на півдні України, так і на Донбасі.

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"Незважаючи на те, що Росія утримує під своїм контролем так званий сухопутний коридор між своїм міжнародно визнаним кордоном у Ростовській області та окупованим Кримом, основне постачання озброєнь, які йдуть на фронт (у тому числі - на Донецький, Запорізький, Херсонський напрямок), здійснюються цим мостом. Тому потрібно знищити і автомобільну, і залізничну його частину", - зазначив Шуліпа.

За його словами, армія України може піти на такий крок, коли отримає далекобійні ракети ATACMS для HIMARS, дальність яких становить понад 300 кілометрів. Тоді, в момент руху естакадою ешелону з російськими боєприпасами, можна буде нанести або одиночний, або груповий ракетний удар. Детонація боєприпасів може призвести до знищення обох частин Кримського мосту.

"Коли найкраще це зробити - тоді, коли Україні будуть поставлені відповідні ракети дальності понад 300 км, ракети ATACMS. Отримавши дані про те, що залізничною частиною Керченського мосту йде ешелон з російським боєприпасами, можна нанести по ньому одиночний або груповий удар ракетами, і від детонації боєприпасів в цьому ешелоні можна знищити обидва мости – як залізничний, так і автомобільний", - підкреслив Юрій Шуліпа.

Україна може завдати удару по Кримському мосту

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк раніше заявив, що Україна розглядає сценарій з ударом по Кримському мосту. За словами чиновника, це незаконна споруда, яка служить артерією логістики російських окупаційних військ, і має бути знищена.

Директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння, військовий експерт Валентин Бадрак вважає, що Кримський міст руйнувати наразі недоцільно. На його думку, зараз ЗСУ слід зосередитися на ударах по військових аеродромах, скупченню техніки, базах і арсеналах військ Росії в захопленому Криму.

Радник керівника ОП Михайло Подоляк сказав, що Україна має наполягати на демонтажі Кримського мосту. Росіяни можуть і самі його знести. Втім, казав Подоляк, краще довірити цю справу ЗСУ-щоб окупанти надовго запам'ятали свій відхід з українських територій.

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