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Якщо Україна "закриє" Кримський міст, у ЗСУ з'явиться можливість почати операцію в Криму – Жданов

3 серпня 2022, 22:09

Україна може зайти до Крим, сухопутних військ окупантів РФ там практично немає, сказав Олег Жданов.

himars, Кримський міст
Кримський міст має бути ціллю №1 для ЗСУ - Жданов / Reuters, wikimedia commons

Кримський міст має бути головною ціллю України, який без естакади Крим перетворюється на острів. Шляхопровід є головною артерією забезпечення всього угруповання РФ. Якщо не буде мосту, вони не зможуть відступити на окупований півострів. Якщо міст вдасться "закрити", росіяни не зможуть вирішувати питання свого військового угруповання, і тоді з'явиться можливість почати операцію зі звільнення захопленої АР. Про це заявив військовий експерт Олег Жданов.

Як повідомляє ТСН, у інтерв'ю Наталії Мосейчук він розповів про те, що Кримський міст повинен бути головною ціллю. Все, що потрапляє естакадою, йде в Україну. Якщо естакади не буде, російські війська потраплять в пастку і не зможуть забезпечувати своє угруповання.

"Я вважаю, що Кримський міст повинен бути ціллю №1. Все, що заходить через Кримський міст, йде далі. Підводимо Кримський міст і півострів перетворюється на острів. Тоді російські війська зрозуміють, що відступати на півострів — це пастка. З нього немає виходу. З іншого боку, ми можемо заходити, тому що сьогодні в Криму сухопутних військ практично немає — там транзит. Все, що заходить до Криму, відразу йде на територію України. Техніка Генштаб повинен оцінити ситуацію: якщо ми закриваємо Кримський міст і робимо неможливим підгодівлю цього угруповання, можливо, буде сенс зайти далі і розпочати визвольну операцію Криму", - пояснив Жданов.

Також він додав, що Кримський міст впирається в український берег, Україна ще до 2014 року провела демаркацію кордонів.

"Там межу чітко визначено. Тому фарватер опинився на нашій половині. РФ до 2014 року платила гроші за кожен прохід Керченською протокою. Все до демаркаційної лінії - це наша територія. Те місце, де Кримський міст впирається в наш берег, це наша територія", - підкреслив Олег Жданов.

Раніше військовий експерт Олег Жданов заявив, що Кримський міст може бути знищений ЗСУ одним пострілом. За його словами, для цього потрібно, щоб удар був нанесено в той момент, коли по ньому буде їхати поїзд з російськими боєприпасами.

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович вважає, що якщо окупанти РФ вважають Україну нібито винною в ситуації з "нападом" на штаб Чорноморського флоту безпілотника, вони повинні бути стурбовані ситуацією з Кримським мостом. Він порадив їм бігти цією естакадою.

Інші новини:

Олег Жданов Кримський міст війна Росії та України
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