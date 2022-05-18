Військовий експерт пояснив, заради яких міст на Сході росіяни підуть на все / колаж УНІАН і Reuters

У Луганській області російським окупантам, згідно з наявними даними, командування поставило завдання ‒ у що б не стало взяти в облогу Лисичанськ і Сєвєродонецьк. Щоб Кремль у майбутньому мав основу для виходу на міждержавні переговори з Києвом, повідомив військовий експерт Владислав Селезньов в ефірі національного телемарафону.

Фахівець каже, що окупанти мають певні резерви, і тому кидають своїх генералів у бій ‒ щоб придушити українську оборону і домогтися вищевказаної мети.

"Їм конче потрібно взяти в облогу Сєвєродонецьк, Лисичанськ для того, щоб надалі мати певний базис для виходу на міждержавні переговори", ‒ зазначив Селезньов.

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Нагадаємо, раніше російський воєначальник, заступник командувача військами РФ в Центральному військовому окрузі Рустам Міннекаєв заявляв, що Росія збирається окупувати Донбас, південні регіони України і створити коридор у вже захоплений Крим.

Радник керівника офісу президента Олексій Арестович вважає, що вже у середині червня армія України може перейти в контрнаступ на захоплені військами Росії позиції. До кінця травня-початку червня українські підрозділи повинні отримати важке озброєння від Заходу, яке призначене для реалізації такої мети.

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