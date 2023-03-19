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Коли можна відмовитися від вручення повістки до військкомату: юрист назвав умову

19 березня 2023, 17:11
Відмовитися від повістки до військкомату можна, однак для цього потрібні вагомі підстави.
Мобілізація
Юрист пояснив порядок вручення повісток до військкомату / УНІАН

Останнім часом навколо теми вручення військовозобов'язаним повісток до військкомату розгорілася справжня дискусія.

Нерідко виникає питання про те, чи можуть громадяни України відмовитися від отримання повістки до військкомату. На це питання РБК-Україна відповів адвокат АО "GRACERS" Станіслав Польовий.

За його словами, якщо працівниками Територіального центру комплектування та соціальної підтримки дотримані всі процедурні вимоги, то без настання негативних для особи наслідків (притягнення до адміністративної або кримінальної відповідальності) відмовитися від отримання повістки неможливо.

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Разом з тим юрист звернув увагу на те, що відмовитися від повістки до військкомату можна, однак для цього потрібні вагомі підстави.

Коли можна відмовитися від повістки

За словами співрозмовника, зробити це можна, коли документ намагаються вручити невстановлені особи або ті, хто не має належних повноважень.

"Можна (відмовитися від повістки — ред), проте тільки у випадках, якщо особи, які намагаються вручити повістки порушують процедуру вручення повісток, або не мають відповідних повноважень", — пояснив адвокат.

Раніше повідомлялося про те, що нову хвилю мобілізації в Україні можуть запустити у разі виникнення відповідної ситуації на фронті, заявив начальник управління штабу Командування Сухопутних військ Збройних Сил України Роман Горбач.

"Зрозуміло, що оскільки Росія оголосила мобілізацію, кількість їх живої сили на фронті буде збільшуватися. Відповідно, наші графіки призову будуть також змінюватися, але наскільки-заздалегідь не можна сказати. Всі наші плани і завдання вже складаються з урахуванням мобілізації в Росії", - пояснив він Liga.net.

Читайте більше:

мобілізація повестка війна Росії та України
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