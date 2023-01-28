Бронь від мобілізації: у Кабміні визначили, кому з працівників не світить військкомат

Бізнес зможе забронювати до 50% військовозобов'язаних працівників, які є критично важливими.

В Україні уточнили процедуру мобілізації / УНІАН

В Україні затверджено Порядок бронювання військовозобов'язаних працівників при мобілізації, а також Порядок і критерії визначення підприємств, які критично важливі для функціонування економіки.

Про відповідне рішення уряду повідомив в Telegram представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

"Встановлено, що відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації, надані військовозобов'язаним рішеннями Мінекономіки, діють протягом терміну, на який вони надані", - повідомив чиновник.

Як уточнює Європейська Бізнес-Асоціація, відповідно до нової процедури, бізнес зможе забронювати до 50% військовозобов'язаних працівників, які є критично важливими, щоб підприємство продовжувало працювати.

Уточнюється, що визначення підприємства критично важливим для економіки проводиться за вичерпним переліком критеріїв, зокрема:

загальною сумою сплачених податків та інших зборів (перевищує 1,5 млн євро);

сумою надходжень в іноземній валюті (еквівалент 32 млн євро);

стратегічним значенням для економіки і безпеки країни (відповідно до Постанови КМУ № 83 від 2015);

важливим значенням для задоволення потреб територіальної громади, відсутністю заборгованості зі сплати ЄСВ, розміром зарплати - не менше середньої зарплати по регіону;

резидентством Дія Сіті.

Крім того, встановлено, що бронювання, яке вже було надано працівнику за старою процедурою, буде зберігатися протягом терміну, на який воно було видано, наголошується в повідомленні.

Раніше повідомлялося про те, що нову хвилю мобілізації в Україні можуть запустити у разі виникнення відповідної ситуації на фронті, заявив начальник управління штабу Командування Сухопутних військ Збройних Сил України Роман Горбач.

"Зрозуміло, що оскільки Росія оголосила мобілізацію, кількість їх живої сили на фронті буде збільшуватися. Відповідно, наші графіки призову будуть також змінюватися, але наскільки-заздалегідь не можна сказати. Всі наші плани і завдання вже складаються з урахуванням мобілізації в Росії", - пояснив він Liga.net.

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