Звільнення від мобілізації: хто і на скільки має право на бронь

КМУ передбачив відстрочку від мобілізації для 50% і більше держслужбовців і працівників важливих для країни підприємств.

Кабмін опублікував порядок бронювання військовозобов'язаних / president.gov.ua

Кабінет Міністрів опублікував оновлений порядок бронювання військовозобов'язаних під час дії воєнного стану.

КМУ передбачив відстрочку від мобілізації для 50% і більше держслужбовців і працівників важливих для країни підприємств. Відповідну постанову опубліковано на сайті Кабінету Міністрів.

Кому надали право на бронь від мобілізації:

1) працюючим в органах державної влади, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, у разі, коли це необхідно для забезпечення функціонування зазначених органів;

2) працівникам підприємств, установ та організацій, яким встановлено мобілізаційні завдання (замовлення), у разі, коли це необхідно для виконання встановлених мобілізаційних завдань (замовлень);

3) співробітникам підприємств, установ і організацій, що здійснюють виробництво товарів, виконання робіт і послуг, необхідних для забезпечення потреб Збройних Сил, інших військових формувань;

4) тим, хто працює на підприємствах, в установах і організаціях, які критично важливі для функціонування економіки і забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

Терміни відстрочки від призову на військову службу по мобілізації:

Бронювання по пункту 1 - здійснюється на весь період мобілізації (глави всіх міністерств і загальноукраїнських відомств разом з їх заступниками звільняються від мобілізації на весь час роботи, на всіх інших повинні складатися списки, що включають в себе 50% від загальної кількості військовозобов'язаних);

Бронювання за пунктами 2-4-на термін в шість місяців (тобто підприємства кожні півроку повинні подавати нові списки, якщо вони як і раніше відносяться до цих пунктів).

Норма про 50% стосується і всіх підприємств, зазначених у п. 2-4. Крім того, підприємства, які претендують підпадати під п. 3-4, повинні обґрунтувати, чому вони під нього повинні підпасти;

Крім того, не обмежується відсоток бронювання військовозобов'язаних, які працюють на підприємствах паливно-енергетичного комплексу.

Хто затверджує списки бронювання від мобілізації

Списки бронювання військовозобов'язаних під час дії воєнного стану подаються до відповідних органів і узгоджуються Генеральним штабом Збройних Сил (СБУ, Службою зовнішньої розвідки), а ті направляють їх Мінекономіки, яке видає остаточні документи про бронювання.

Бронювання, які вже надані працівнику за старою процедурою, будуть дійсні протягом терміну, на який вони були надані.

У разі втрати підстав для бронювання (завершення мобілізаційного завдання, звільнення, розформування держоргану тощо) відстрочка анулюється.

Раніше повідомлялося про те, що нову хвилю мобілізації в Україні можуть запустити у разі виникнення відповідної ситуації на фронті, заявив начальник управління штабу Командування Сухопутних військ Збройних Сил України Роман Горбач.

"Зрозуміло, що оскільки Росія оголосила мобілізацію, кількість їх живої сили на фронті буде збільшуватися. Відповідно, наші графіки призову будуть також змінюватися, але наскільки-заздалегідь не можна сказати. Всі наші плани і завдання вже складаються з урахуванням мобілізації в Росії", - пояснив він Liga.net.

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