12 областей без світла: де ввели аварійні відключення електроенергії

Аварійні відключення скасують, коли області увійдуть у визначені для них ліміти споживання.

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В Україні ввели аварійні відключення у 12 областях / Колаж: Главред, фото: УНІАН, pixabay

В Україні великий дефіцит в енергосистемі. Через це застосували аварійні відключення електроенергії у 12 областях країни. Про це повідомляє Укренерго.

Аварійні відключення застосували у таких областях:

Харківська,

Сумська,

Київська,

Черкаська,

Чернігівська,

Івано-Франківська,

Рівненська,

Волинська,

Львівська,

Одеська,

Запорізька,

Кіровоградська.

"Можливі перерви в енергопостачанні об'єктів критичної інфраструктури. Аварійні відключення будуть скасовані після входження областей у визначені для них ліміти споживання", - йдеться у повідомленні.

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Що відомо про "Укренерго"? ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

Відключення світла в Україні – останні новини

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що наслідки атак Росії на українську енергетику мають довгостроковий характер. Тому відключення електроенергії стане частиною життя українців на наступні роки.

Також у липні цього року ситуація з відключенням електроенергії може погіршитися і світла може не бути до 10 годин підряд. Цей режим триватиме до вересня, коли знову запрацюють два енергоблоки атомних електростанцій після ремонту.

Як повідомляв Главред, Росія вивела з ладу або захопила понад половину українських електростанцій. До вторгнення 2022 року Україна виробляла близько 55 ГВт електроенергії, але ця потужність впала нижче 20 ГВт через атаки та окупацію.

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