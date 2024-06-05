Графіки вимкнення світла 6 червня: 'Укренерго' попередило про дефіцит

У четвер, 6 червня, впродовж доби в Україні будуть діяти графіки вимкнення електроенергії. Їх застосовуватимуть для побутових та промислових споживачів. Про це повідомило "Укренерго".
"Завтра, 6 червня, дефіцит в енергосистемі прогнозується впродовж всієї доби", - йдеться у повідомленні.
В "Укренерго" наголосили, що ліміти на споживання електроенергії будуть діяти для кожної області з 00:00 до 24:00.
"Для дотримання лімітів обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень для побутових та промислових сподивачів", - зазначили у повідомленні.
У компанії попередили, що при перевищенні лімітів, для усіх категорій споживачів можуть застосовувати аварійні відключення.
Що відомо про "Укренерго"?
ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.
Відключення світла в Україні – останні новини
Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що наслідки атак Росії на українську енергетику мають довгостроковий характер. Тому відключення електроенергії стане частиною життя українців на наступні роки.
Також у липні цього року ситуація з відключенням електроенергії може погіршитися і світла може не бути до 10 годин підряд. Цей режим триватиме до вересня, коли знову запрацюють два енергоблоки атомних електростанцій після ремонту.
Як повідомляв Главред, Росія вивела з ладу або захопила понад половину українських електростанцій. До вторгнення 2022 року Україна виробляла близько 55 ГВт електроенергії, але ця потужність впала нижче 20 ГВт через атаки та окупацію.
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