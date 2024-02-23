КНДР передала Путіну 1,5 млн снарядів: у ГУР розкрили деталі

КНДР відправила Росії снаряди, яким декілька десятків років, а натомість вимагає від Москви надати потрібні Пхеньяну технології, зазначив Вадим Скібіцький.

https://glavred.net/ukraine/kndr-peredala-putinu-1-5-mln-snaryadov-v-gur-raskryli-detali-10544417.html Посилання скопійоване

Росія отримала від КНДР снаряди 70-80-х років - ГУР / Колаж Главред: фото: скріншот YouTube

Північна Корея передала агресору Росії вже 1,5 мільйона артилерійських боєприпасів, проте йдеться про снаряди 1970-1980-х років, з якими можуть виникнути проблеми. Натомість Пхеньян просить у Москви технології для ракет і підводних човнів. Про це заявив заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький.

В інтерв'ю Інтерфакс-Україна він розповів про те, що північнокорейці поставили росіянам старі боєприпаси, половина яких не спрацьовує. Натомість Пхеньян просить у Москви технології.

відео дня

"На сьогоднішній день, якщо взяти наявні статистичні дані, росіяни з КНДР вже завезли півтора мільйона боєприпасів. Але ці боєприпаси з 70-х, 80-х років. Там половина не спрацьовує, а решта вимагають перед застосуванням або відновлення, або перевірки. Яка тут користь для Північної Кореї? Вона віддає старе, просить наростити виробництво у себе і просить натомість певні технології, в тому числі ракетні, технології для виготовлення підводних човнів, для того, щоб розвивати свій оборонно-промисловий комплекс", - зазначив Скібіцький.

Крім того, у військовій розвідці підтвердили відомості про застосування окупантами ракет КНДР по території України. Така балістична ракета несе великий заряд - понад півтони.

"Дуже складно виявити, що саме запускають: КН-23 або це "Іскандер", але, тим не менш, характеристики балістичні. Єдине, що ми чітко знаємо, що за розмірами ракети різні. І по-друге, корейська ракета більш нова в розробці, тому що, швидше за все, за основу була взята російська розробка "Іскандер", - пояснив заступник начальника ГУР.

Що в обмін на ракети вимагає КНДР

Також він додав, що Північна Корея просить і додаткові технології для вдосконалення своїх озброєнь.

"Але це ще раз підтверджує, що в РФ недостатньо виробничих потужностей для швидкого потужного нарощування виробництва ракетної зброї. Якби це було так, вони б не зверталися до Північної Кореї", - підкреслив Вадим Скібіцький.

Снаряди Росії від КНДР

У січні в ГУР Міноборони говорили, що КНДР поставила Росії близько 1 мільйона артилерійських снарядів. За оцінками військової розвідки України, мова йде про снаряди калібру 155 і 122 міліметри. Їх у Москви дефіцит, тому вона отримує їх від Пхеньяна.

Росіяни запустили по Україні 24 ракети з КНДР, сказав генпрокурор Андрій Костін. Найбільш масована атака північнокорейськими ракетами була здійснена 7 лютого. Окупанти вдарили по Києву, Харкову та Павлограду.

У ракеті КНДР, якою РФ атакувала Україну, знайшли деталі несподіваного Походження, написали журналісти CNN. Як з'ясували журналісти, більшість компонентів північнокорейської ракети виготовлені на Заході.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.