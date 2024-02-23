КНДР передала Путіну 1,5 млн снарядів: у ГУР розкрили деталі

Північна Корея передала агресору Росії вже 1,5 мільйона артилерійських боєприпасів, проте йдеться про снаряди 1970-1980-х років, з якими можуть виникнути проблеми. Натомість Пхеньян просить у Москви технології для ракет і підводних човнів. Про це заявив заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький.
В інтерв'ю Інтерфакс-Україна він розповів про те, що північнокорейці поставили росіянам старі боєприпаси, половина яких не спрацьовує. Натомість Пхеньян просить у Москви технології.
"На сьогоднішній день, якщо взяти наявні статистичні дані, росіяни з КНДР вже завезли півтора мільйона боєприпасів. Але ці боєприпаси з 70-х, 80-х років. Там половина не спрацьовує, а решта вимагають перед застосуванням або відновлення, або перевірки. Яка тут користь для Північної Кореї? Вона віддає старе, просить наростити виробництво у себе і просить натомість певні технології, в тому числі ракетні, технології для виготовлення підводних човнів, для того, щоб розвивати свій оборонно-промисловий комплекс", - зазначив Скібіцький.
Крім того, у військовій розвідці підтвердили відомості про застосування окупантами ракет КНДР по території України. Така балістична ракета несе великий заряд - понад півтони.
"Дуже складно виявити, що саме запускають: КН-23 або це "Іскандер", але, тим не менш, характеристики балістичні. Єдине, що ми чітко знаємо, що за розмірами ракети різні. І по-друге, корейська ракета більш нова в розробці, тому що, швидше за все, за основу була взята російська розробка "Іскандер", - пояснив заступник начальника ГУР.
Що в обмін на ракети вимагає КНДР
Також він додав, що Північна Корея просить і додаткові технології для вдосконалення своїх озброєнь.
"Але це ще раз підтверджує, що в РФ недостатньо виробничих потужностей для швидкого потужного нарощування виробництва ракетної зброї. Якби це було так, вони б не зверталися до Північної Кореї", - підкреслив Вадим Скібіцький.
Снаряди Росії від КНДР
У січні в ГУР Міноборони говорили, що КНДР поставила Росії близько 1 мільйона артилерійських снарядів. За оцінками військової розвідки України, мова йде про снаряди калібру 155 і 122 міліметри. Їх у Москви дефіцит, тому вона отримує їх від Пхеньяна.
Росіяни запустили по Україні 24 ракети з КНДР, сказав генпрокурор Андрій Костін. Найбільш масована атака північнокорейськими ракетами була здійснена 7 лютого. Окупанти вдарили по Києву, Харкову та Павлограду.
У ракеті КНДР, якою РФ атакувала Україну, знайшли деталі несподіваного Походження, написали журналісти CNN. Як з'ясували журналісти, більшість компонентів північнокорейської ракети виготовлені на Заході.
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