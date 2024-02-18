Артилерія і снаряди для України: Зеленський розкрив домовленості в Мюнхені

За словами президента, під час зустрічей вдалося досягти домовленості про виробництво зброї для України.

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Володимир Зеленський розповів про результати переговорів у Мюнхені / колаж: Главред, фото: Командування Об'єднаних сил ЗСУ, ОПУ

Президент Володимир Зеленський підбив підсумок участі в Мюнхенській конференції з безпеки.

За його словами, українська делегація домовилася з кількома країнами про нові пакети військової допомоги. Таку заяву глава держави зробив в ефірі інформаційного телемарафону.

"Окремо є зустрічі, де ми домовилися про оборонні пакети з кількома державами - там і про артилерію, і про артилерійські снаряди 155-го калібру, великі пакети є, але поки що не прийшли, не можу сказати. А також про гаубиці, і про виробництво, і співвиробництво", - наголосив президент.

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Зеленський також додав, що під час зустрічей також вдалося досягти домовленості про виробництво зброї для України.

Водночас він зазначив, що угоди у сфері безпеки та військової допомоги, укладені з Німеччиною, Францією та ще низкою країн, а також ті, що перебувають на етапі підготовки, альтернативою військовій допомозі з боку США не є.

"Три угоди є сьогодні у нас. Була розмова ще з кількома країнами. Є домовленості щодо безпекових угод... узгоджено ще кілька угод, і ми будемо нарощувати ці гарантії безпеки. Я не вважаю, що це альтернатива допомозі Сполучених Штатів - мене просто запитували про це. Я вважаю, що це дуже важлива, абсолютно інша, додаткова потужна допомога Україні, на яку можуть розраховувати українці - не на рік, не на два - на 10 років", - сказав Зеленський.

При цьому глава держави зазначив, що "поки що немає гарантій безпеки від Сполучених Штатів Америки", але висловив оптимізм щодо їхніх перспектив. "Команди вже працюють, два етапи переговорів уже були. Бачу в цьому найближчим часом позитив", - сказав Зеленський.

Зеленський назвав "потужними" угоди, укладені з Німеччиною та Францією, і повідомив, що очікує на візит президента Франції Емманюея Макрона в Укараїну.

"Сьогодні дві угоди - з Німеччиною та Францією - дуже важливі, потужні. Десятирічні угоди, на цей рік від Німеччини 7,1 млрд підтримки - це потужний пакет... Поки що німецька угода одна з найпотужніших. Хоча, тим не менш, вони дуже відрізняються. І французьку угоду сильну ми очікуємо із серйозним пакетом - є щодо неї вже рішення Емманюеля Макрона. Також ми його очікуємо в Україні. Він сказав, що буде, про дату не можу поки що через нюанси з безпекою говорити. Це також важливо", - сказав глава Української держави.

Президент зазначив, що якщо угоди укладені на десятирічний термін, "це не означає, що десять років війна - ні, це свідчить про те, що ці країни з нами, це гарантії безпеки, якщо агресія відновиться навіть після закінчення війни". При цьому він уточнив, що угоди стосуються не тільки поставок і виробництва озброєнь, а також й інших питань, зокрема, реконструкції.

Раніше Зеленський озвучив нову заяву про мобілізацію в Україні. Під час Мюнхенської конференції з безпеки було оголошено заяву президента Володимира Зеленського з приводу мобілізації.

Нагадаємо, раніше Зеленський зробив заяву про Авдіївку та розмову з Байденом. Президент США Джо Байден визнав, що втрата Авдіївки - результат ослаблення американської допомоги, сказав український гарант Володимир Зеленський.

Як повідомлялося раніше, Зеленський провів переговори з Джо Байденом. Зеленський зазначив, що під час розмови з Джо Байденом вони обговорили ситуацію на полі бою.

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