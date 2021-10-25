Школи - на замок: у Києві запровадили дистанційку, названа дата

У Києві ввели дистанційне навчання в школах / Reuters

У школах Києва запровадили дистанційне навчання для учнів у зв'язку з погіршенням епідемічної ситуації.

Про це повідомляють батьки учнів, публікуючи в соцмережах відповідні скріншоти повідомлень вчителів.

У повідомленні, зокрема, підкреслюється, що процес навчання в дистанційному режимі стартує з 1 листопада 2021 року.

"Шановні батьки! З 1 листопада освітній процес в гімназії проходитиме в дистанційному режимі. Посилання на онлайн уроки і розклад уроків буде повідомлено пізніше", - йдеться в повідомленні, яке отримали батьки учня молодших класів однієї з гімназій в Києві.

читайте такожНіякої дистанційки: українські школи в "жовтій" зоні закриють на карантин

Реклама

Раніше головний санітарний лікар України Кузін попереджав, що школи з невакцинованими педагогами працювати не зможуть.

Він звернув увагу на те, що не принципово, в якій з епідеміологічних зон знаходиться заклад.

Коронавірус в Києві:

У Києві за минулу добу COVID-19 виявили у 546 осіб, 27 хворих померли від ускладнень.

У столиці з початку пандемії в цілому вже зафіксовано 5 тис.900 летальних випадків.

Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Дніпровському (232), Дарницькому (137) і в Подільському (35).Підтверджених випадків захворювання COVID – 19 у Києві на сьогодні-251 тис. 786, випадків одужання 226 тис.447.