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Кінець локдауну: названа область-кандидат на вихід з "червоної зони"

8 листопада 2021, 16:36
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На нараді в ОП назвали регіон з позитивною динамікою захворюваності на коронавірус.

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Володимир Зеленський провів нараду з питань боротьби з коронавірусом / president.gov.ua

Станом на понеділок, 8 листопада, в Україні в "червоній" зоні епідемічної небезпеки знаходяться 17 областей.

Про це йшлося на нараді за участю президента Володимира Зеленського, повідомляє прес-служба Офісу президента.

При цьому був названий регіон, який першим може вийти з червоної зони. Йдеться про Херсонську область.

За словами глави уряду Дениса Шмигаля, динаміка захворюваності коронавірусом в Херсонській області дещо поліпшується, що дозволяє регіону одним з перших вийти з "червоної" зони.

У свою чергу секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявив про необхідність забезпечення стабільного постачання кисню в столичні лікарні, оскільки в Києві зберігається тенденція зростання кількості хворих коронавірусом.

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Коронавірус в Україні:

Станом на ранок понеділка, 8 листопада 2021 року, коронавірус в Україні за добу виявили у 13 068 жителів країни. У тому числі захворіли 790 дітей і 145 медпрацівників.

За минулі 24 години було госпіталізовано 3 532 осіб; летальних випадків - 473; одужали 8 200 осіб.

За останню добу найбільше підтверджених випадків коронавірусу зареєстрували в Одеській( 1558), Харківській (1179), Дніпропетровській (1032), Львівській (827) і Миколаївській (812) областях.

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