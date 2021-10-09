"Ти перейшов межу": бійці ЗСУ з передової жорстко звернулися до Киви через привітання Путіна

Бійці ЗСУ з передової жорстко звернулися до Киви через привітання Путіна / скріншот з відео

Українські бійці з передової записали відеозвернення до Іллі Киви, в якому закликали побратимів "плюнути" в обличчя нардепу від партії "Опозиційна платформа - За життя".

У відео військові заявили, що Кива перейшов межу, і плюнув на могили бійців, які віддали своє життя за Україну в російсько-українській війні.

Вони також закликали побратимів, які перебувають на мирній території України, передати Киві від них привіт.

"Кива, ти перейшов межу, ти плюнув на могили бійців, які поклали своє життя за Україну на цій війні. Ми - Збройні сили України та добровольчі підрозділи звертаємося до наших побратимів, які перебувають на мирній частині України. Хлопці, якщо хтось побачить десь цю наркоманську тварину, ми дуже просимо, передайте йому від нас привіт і плюньте, по можливості, в морду", — говорить боєць.

Також військові заявили, що вони чекають Киву на фронті, щоб він особисто привітав росіян, які стоять по той бік фронту. Заодно бійці запропонували нардепу позбутися наркотичної залежності.

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Нагадаємо, раніше депутат Верховної Ради України від Партії опозиційна платформа - За життя Ілля Кива звернувся до президента Росії Володимира Путіна у день його народження.

Під час свого відео-звернення скандальний нардеп назвав Путіна "великим лідером дружнього до України народу".