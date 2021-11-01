Коронавірус в Україні 1 листопада: за добу кількість виявлених хворих знизилася до 14 тисяч

За добу від коронавірусу одужали ще майже 6 тис. осіб / УНІАН

Станом на ранок понеділка, 1 листопада 2021 року, коронавірус в Україні за добу виявили у 13 936 жителів країни (добою раніше було 17 430 позитивних тестів на коронавірус). Зокрема, захворіли 905 дітей та 111 медпрацівників.

За минулі 24 години було госпіталізовано 3 828 осіб; летальних випадків - 298; одужали - 5 885 осіб. Свіжі дані опублікувала пресслужба МОЗ.

За останню добу найбільше підтверджених випадків COVID-19 зареєстрували в Одеській (1281), Харківській (1227), Львівській (1166), Запорізькій (895) та Дніпропетровській (867) областях.

Скільки хворих на коронавірус в Україні по областях

м. Київ - 495 випадків;

Вінницька область - 298 випадків;

Волинська область - 397 випадків;

Дніпропетровська область - 867 випадків;

Донецька область - 322 випадки;

Житомирська область - 827 випадків;

Закарпатська область - 118 випадків;

Запорізька область - 895 випадків;

Івано-Франківська область - 344 випадки;

Київська область - 396 випадків;

Кіровоградська область - 74 випадки;

Луганська область - 110 випадків;

Львівська область - 1166 випадків;

Миколаївська область - 864 випадки;

Одеська область - 1281 випадок;

Полтавська область-259 випадків;

Рівненська область - 455 випадків;

Сумська область - 573 випадки;

Тернопільська область - 398 випадків;

Харківська область - 1227 випадків;

Херсонська область - 828 випадків;

Хмельницька область - 693 випадки;

Черкаська область - 270 випадків;

Чернівецька область - 424 випадки;

Чернігівська область - 355 випадків.

Коронавірус в Україні - статистика на ранок 1 листопада 2021 / t.me/COVID19_Ukraine

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії

захворіли - 2 936 238 осіб;

одужали - 2 442 098 осіб;

летальних випадків - 68 027;

проведено ПЛР-тестів - 14 455 647.

Коронавірус в Україні

З півночі понеділка, 1 листопада, Київ офіційно перейшов до червоної зони карантину. З сьогоднішнього дня в столиці почнуть діяти суворі обмеження, але торкнуться вони лише невакцинованих від коронавірусу громадян.

Точна дата, коли Київ вийде з червоної зони, поки що невідома. Все залежатиме від COVID-показників.

У суботу, 30 жовтня, кількість областей України в червоній зоні карантину збільшилося до 15. Це Херсонська, Одеська, Запорізька, Донецька, Дніпропетровська, Сумська, Миколаївська, Рівненська, Житомирська, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Хмельницька, Чернігівська, Львівська області.

29 жовтня голова МОЗ Віктор Ляшко заявив, що в Україні потроху стабілізується ситуація з коронавірусом. Кількість виписаних пацієнтів, які потрапили в лікарню через COVID-19, наближається до кількості госпіталізованих.