Коронавірус в Україні 1 листопада: за добу кількість виявлених хворих знизилася до 14 тисяч

В Україні за минулу добу позитивний тест на коронавірус отримали 13 936 осіб. Найбільше нових заражень у Харківській та Одеській областях.
Станом на ранок понеділка, 1 листопада 2021 року, коронавірус в Україні за добу виявили у 13 936 жителів країни (добою раніше було 17 430 позитивних тестів на коронавірус). Зокрема, захворіли 905 дітей та 111 медпрацівників.
За минулі 24 години було госпіталізовано 3 828 осіб; летальних випадків - 298; одужали - 5 885 осіб. Свіжі дані опублікувала пресслужба МОЗ.
За останню добу найбільше підтверджених випадків COVID-19 зареєстрували в Одеській (1281), Харківській (1227), Львівській (1166), Запорізькій (895) та Дніпропетровській (867) областях.
Скільки хворих на коронавірус в Україні по областях
- м. Київ - 495 випадків;
- Вінницька область - 298 випадків;
- Волинська область - 397 випадків;
- Дніпропетровська область - 867 випадків;
- Донецька область - 322 випадки;
- Житомирська область - 827 випадків;
- Закарпатська область - 118 випадків;
- Запорізька область - 895 випадків;
- Івано-Франківська область - 344 випадки;
- Київська область - 396 випадків;
- Кіровоградська область - 74 випадки;
- Луганська область - 110 випадків;
- Львівська область - 1166 випадків;
- Миколаївська область - 864 випадки;
- Одеська область - 1281 випадок;
- Полтавська область-259 випадків;
- Рівненська область - 455 випадків;
- Сумська область - 573 випадки;
- Тернопільська область - 398 випадків;
- Харківська область - 1227 випадків;
- Херсонська область - 828 випадків;
- Хмельницька область - 693 випадки;
- Черкаська область - 270 випадків;
- Чернівецька область - 424 випадки;
- Чернігівська область - 355 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії
- захворіли - 2 936 238 осіб;
- одужали - 2 442 098 осіб;
- летальних випадків - 68 027;
- проведено ПЛР-тестів - 14 455 647.
Коронавірус в Україні
З півночі понеділка, 1 листопада, Київ офіційно перейшов до червоної зони карантину. З сьогоднішнього дня в столиці почнуть діяти суворі обмеження, але торкнуться вони лише невакцинованих від коронавірусу громадян.
Точна дата, коли Київ вийде з червоної зони, поки що невідома. Все залежатиме від COVID-показників.
У суботу, 30 жовтня, кількість областей України в червоній зоні карантину збільшилося до 15. Це Херсонська, Одеська, Запорізька, Донецька, Дніпропетровська, Сумська, Миколаївська, Рівненська, Житомирська, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Хмельницька, Чернігівська, Львівська області.
29 жовтня голова МОЗ Віктор Ляшко заявив, що в Україні потроху стабілізується ситуація з коронавірусом. Кількість виписаних пацієнтів, які потрапили в лікарню через COVID-19, наближається до кількості госпіталізованих.